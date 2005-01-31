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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۱۹

بمنظور بازديد ازشرايط ميزباني كشور كره شمالي

نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا اواخر بهمن عازم پيونگ يانگ مي شوند

نمايندگان و تيم كارشناسي كنفدراسيون فوتبال آسيا اواخر بهمن ماه بمنظور بازديد از امكانات ميزباني كره شمالي عازم اين كشور خواهند شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين گروه كارشناسي طي روزهاي 15و16 فوريه ( 27 و28 بهمن) بطورويژه ازامكانات، تاسيسات و شرايط ميزباني كشوركره شمالي براي برگزاري ديدارهاي گروه دوم رقابتهاي انتخابي جام جهاني را مورد بازديد قرارخواهند داد وگزارشي ازمشاهدات خود را به مسوولان كنفدراسيون فوتبال آسيا ارائه خواهند داد.

قراراست كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا با جمع بندي نظرات اين گروه كارشناسي درمورد ميزباني كره شمالي تصميم گيري خواهد كرد. درصورتيكه كره شمالي نتواند امكانات استاندارد فيفا را فراهم كند، مسابقاتي كه تيم كره شمالي درآن ميزبان خواهد بود دريك كشوربيطرف كه احتمالا چين خواهد بود، برگزارخواهد شد. تيم كره شمالي هم اكنون اردوي تداركاتي خود را پيش ازرويارويي با ژاپن را درخاك چين برپا كرده است.
براساس اين گزارش 4 نماينده كنفدراسيون فوتبال آسيا براي بازديد ازامكانات كره شمالي را عبدالرزاق مديرتيمهاي فوتبال بحرين، سيف الدين عضومالزيايي كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا، يك نماينده ازفدراسيون فوتبال ژاپن وحسن غفاري عضو ايراني كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا تشكيل مي دهند كه قراراست دربازديد دوروزه خود ازورزشگاه شهر پيونگ يانگ شرايط ميزباني تيم كره شمالي را بررسي وبه مقامات كنفدراسيون گزارش كنند.

کد مطلب 153745

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