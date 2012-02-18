به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده مدافع تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی این تیم مقابل الاتفاق عربستان در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران گفت: ‌فکر نمی‌کردیم با چنین نتیجه‌ای به پیروزی دست یابیم اما خوشحالم هواداران به ورزشگاه آمدند و بازی زیبایی را شاهد بودند.

وی با اشاره به اینکه بازی‌های قبلی تیم الاتفاق را به طور کامل آنالیز کرده بودند افزود: با اضافه شدند مصدومان، استقلال کاملتر خواهد شد و در مسابقات مرحله گروهی این جام با قدرت بیشتری به میدان می رویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال همچنین در مورد حضور علی پروین در ورزشگاه گفت: ایشان بزرگ پرسپولیس هستند. من تشکر می‌کنم که افتخار دادند و به ورزشگاه آمدند. خوشبختانه در حضور ایشان به پیروزی رسیدیم.

کیانوش رحمتی هافبک میانی تیم فوتبال استقلال هم پس از پایان این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: الاتفاق در هر دو نیمه خوب بود اما استقلال عملکرد بهتری داشت و مستحق پیروزی بود.

هافبک تیم استقلال همچنین گفت: ‌همه بازی‌های ما در لیگ قهرمانان سخت است اما تیم استقلال نسبت به دو تیم دیگر ایرانی در گروه راحت‌تری قرار گرفته است.