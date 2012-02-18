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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۳

اظهارنظر استقلالی‌ها پس ازبرد/

عمران‌زاده: فکر نمی‌کردیم با این نتیجه ببریم/ رحمتی: گروه آسانی داریم

عمران‌زاده: فکر نمی‌کردیم با این نتیجه ببریم/ رحمتی: گروه آسانی داریم

بازیکنان تیم فوتبال استقلال تیم خود را مستحق پیروزی در دیدار برابر الاتفاق عربستان در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده مدافع تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی این تیم مقابل الاتفاق عربستان در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران گفت: ‌فکر نمی‌کردیم با چنین نتیجه‌ای به پیروزی دست یابیم اما خوشحالم هواداران به ورزشگاه آمدند و بازی زیبایی را شاهد بودند.

وی با اشاره به اینکه بازی‌های قبلی تیم الاتفاق را به طور  کامل آنالیز کرده بودند افزود: با اضافه شدند مصدومان، استقلال کاملتر خواهد شد و در مسابقات مرحله گروهی این جام با قدرت بیشتری به میدان می رویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال همچنین در مورد حضور علی پروین در ورزشگاه گفت: ایشان بزرگ پرسپولیس هستند. من تشکر می‌کنم که افتخار دادند و به ورزشگاه آمدند. خوشبختانه در حضور ایشان به پیروزی رسیدیم.

کیانوش رحمتی هافبک میانی تیم فوتبال استقلال هم پس از پایان این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: الاتفاق در هر دو نیمه خوب بود اما استقلال عملکرد بهتری داشت و مستحق پیروزی بود.

هافبک تیم استقلال همچنین گفت: ‌همه بازی‌های ما در لیگ قهرمانان سخت است اما تیم استقلال نسبت به دو تیم دیگر ایرانی در گروه راحت‌تری قرار گرفته است.

کد مطلب 1537457

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