خدمات مشاوره ای در مراکز نیروی انتظامی تخصصی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردین ارژنگی عصر شنبه در کارگاه تخصصی مشاوران و مددکاران اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل افزود: بزرگترین حلقه مفقودی در ساختار قضایی و انتظامی حداقل در دهه گذشته نوع برخورد با مسایل اجتماعی بوده است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی در برخورد با مسایل اجتماعی اضافه کرد: بزرگترین ثمره این نشستها و کارگاه های آموزشی، ایجاد انگیزه و تعامل بیشتر و ایجاد فضای مناسب برای آشنایی قضات از امکانات و نیروهای تخصصی مرکز مشاوره آرامش پلیس است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تحلیل موضوعی و مقایسه ای در واحد های مددکاری کلانتریها در ریشه یابی مشکلات و علل افزایش و کاهش آنها موثر است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: برای مواجهه با حجم سنگین پرونده های قضایی و انتظامی باید از ظرفیتهای مشخصی استفاده شود تا در رفتار اجتماعی افراد جامعه تغییراتی ایجاد شود.

ارژنگی تصریح کرد: در حوزه رانندگی از اجبار استفاده می شود ولی در حوزه های خانوادگی و موارد مرتبط باید از نیروهای متخصصی در زمینه روان شناسی و علوم اجتماعی استفاده کرد و باید به دنبال این باشیم که اعتماد مردم نسبت به قانون و اجرای آن افزایش یابد.

سرهنگ یوسف بندعلیزاده معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان نیز در این همایش عنوان کرد: بسیاری از پرونده های ارجاعی به مددکاران اجتماعی در کلانتریهای استان منجر به سازش شده و مطمئنا پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی نیز منجر به حل اختلافات خواهد شد.

