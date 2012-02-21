آلبوم "حلقه مقام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آلبوم موسیقایی که به یاد خلیفه میرزا آغه غوثی از هنرمندان صاحب نام موسیقی کردستان و برپایه فرم گروه نوازی برای ساز دف عرضه شده است .



ایمان لطفی کلهر ، محسن نقی نژاد ، مجید آهنگر ، یاشار شاه منصوری ، نادر هویدا ، بهروز قهاری ، هادی چمنی ، فرید حیدریان ،مهدی غلام زاده ، محمد بردیده ، علی اصغر بهین ، امین دادوری ، نگین مشتاق ، فرزان فرهنگی ، کیمیا کلانتری ، اسماعیل علی خواه ، مهناز حسینی ، ولی الله آسیابی ، سمیه معصومی ، حمید فراهانی ، نفیسه جلالی ، پیمان سیمانی ، فرانه منصوری ، هومن یک زمان ، عسل ملک زاده ، روزبه آقاجانی ، توران کارگر و مهرداد کریم خاوری از افرادی هستند که دراین آلبوم به دف نوازی پرداخته اند .



مهرداد کریم خاوری ، آهنگسازاین آلبوم، در یادداشتی به مناسبت انتشار این آلبوم ، ریتم را یکی ازدلایل جذابیت موسیقی نسبت به هنرهای دیگر دانسته وگفته است :" در موسیقی ضربی تنوع ریتم آن قدر چشمگیر است که باعث شده این شکل از موسیقی از جذابیتی ویژه نسبت به انواع دیگر موسیقی برخوردار باشد ."

وی درباره این آلبوم آورده است : "مجموعه حاضر اثری است ضربی و ریتمیک و سعی بر آن شده که قطعات برپایه مقام های دف نوازی و با نگاهی پست مدرن تنظیم شود؛ در ساخت این اثر توجه به دو منظر حائز اهمیت بوده است. اول : در موسیقی کهن ریتم به شکل ایقاع و ادواری بوده و بنابراین تعداد نفرات دور موسیقایی را مشخص می کردند".

وی در ادامه این نوشتار می نویسد:" اگر یک یا چند دور از این ادوار را که شامل چندین موتیف است تکرارنماییم و در بخش هایی ضد ضرب و سنکپ را دراین موتیف ها قرار دهیم در حقیقت حالت های روحی مختلفی را از یک یا چند موتیف می توانیم بشنویم که برای شنونده جذاب خواهد بود و جملات ریتمیک مختلفی را با تمپوی ثابت می شنویم .

دوم : اگر ریتم هایی که در خانقاه اجرا می شود با علم روز موسیقی و همچنین موسیقی ادواری به در ستی در کنار هم قرار گیرند ودر مجموع تقابل اصول سنتی ومدرن به درستی اجرا شود نتیجه ای پست مدرن را در برخواهد داشت که چنین سبکی امروزه نه تنها در موسیقی بلکه در دیگر هنرها نیز مورد توجه هنرمندان است ."

کریم خاوری با اشاره به ضبط شدن بیشتر قطعات این اثر به صورت آنسامبل خاطر نشان کرده است :" ویژگی این روش حضور و اجرا ی همزمان همه نوازندگان در استودیو است که باعث شده چنین قطعاتی حاوی حس خوبی از لحاظ شنیداری باشند . "





