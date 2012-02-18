نمایشگاه عکس انقلاب و تندیس دیکتاتورهای عربی در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج طلاب و روحانیون عسلویه عصر شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با عنوان‌ "عکس انقلاب، بیداری اسلامی و فتنه 88" با مشارکت روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مصلای نماز جمعه عسلویه گشایش یافت.

عباس عاشوری ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم این نمایشگاه ، تندیس‌هایی است که دیکتاتورهای کشورهای عربی در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار گرفته است.

وی در رابطه با تندیس‌های موجود در این نمایشگاه اضافه کرد: تندیس‌هایی از دیکتاتور مصر به هنگام محاکمه در دادگاه قاهره، انقلابیون یمن و دیکتاتور آل‌سعود در این نمایشگاه‌ نمایش داده می‌شود.

عاشوری به بخش عکس این نمایشگاه نیز اشاره کرد و افزود: تعداد 150 قطعه عکس با موضوع انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و فتنه 88 و دشمن شناسی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته شده است.

وی ادامه داد: بصیرت و حمایت از ولایت مهمترین وظیفه و رسالت بسیجیان در این روزها است و همه بسیجیان باید به این مهم بپردازند و در این راه کوشا باشند.

جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج طلاب و روحانیون عسلویه خواستار حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و گفت: بسیجیان باید در آگاه‌سازی جامعه برای حضور حداکثری در انتخابات نقش موثری خواهند داشت.

وی ادامه داد: بسیجیان منطقه عسلویه در راهپیمائی 22 بهمن حضور پرشوری داشتند و این حضور نویدبخش حضور گسترده همه اقشار در انتخابات پیش رو است.

عاشوری در پایان ابراز امیدواری کرد تداوم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در شناساندن اهداف و آرمان‌های انقلاب و بیداری اسلامی می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد.