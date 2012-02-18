وحدت اقوام در گلستان بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: البته اوایل انقلاب دستهایی برای اینکه برای نظام مسئله و مشکل درست کنند، درصدد این بودند که جنگ بین شیعه و سنی در استان راه بیندازند، ولی خدا کمک کرد و خوشبختانه با هوشمندی همه جلو آن قضایا گرفته شد و امروز دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در کل و در مجموع نگاه وحدت بین شیعه و سنی در استان گلستان نگاه مثبتی است ، البته گاهی ممکن است مسائلی وجود داشته باشد و دستهایی در کار است که یک مسئله ای را بیش از آنچه که هست تشدید می کند که یک مقدار از ناحیه این چیزها احساس خطر می کنم.

وی عنون کرد: فرض کنید که یک گروه که از نظر اهل سنت هم منحرف هستند مثل وهابی ها که از نظر اهل سنت استان ما هم منحرفند، گاهی بیش از آنچه که هست خطر اینها بزرگ جلوه داده می شود.

آیت الله نورمفیدی گفت: البته این خطر مخصوصا اگر دستمایه توطئه های دشمنان اسلام قرار بگیرد باید مواظب باشیم و با آن برخورد کنیم و اجازه ندهیم که این تفکرات نفوذ کنند.

امام جمعه گرگان گفت: در کشور استانهای مختلفی داریم که شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنند، اما استان گلستان کم حاشیه ترین استان است و مسئله خاصی از اختلاف بین این دو گروه نشنیده ایم.

وی افزود: تفرقه را برای اسلام و مسلمین خطر می دانم و در طول تاریخ هم هر کجا ضربه خوردیم از این ناحیه بود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اوایل انقلاب افراد و گروههایی می آمدند و می خواستند برادران اهل سنت را تحریک کنند ولی خدا کمک کرد و الهام الهی هم بود که جلوی آن قضایا گرفته شد.