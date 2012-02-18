همه در پیروزی استقلال سهیم هستند/ نمی دانم نیاز به جراحی دارم یا نه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پیروزی 3 بر یک عصر امروز شنبه استقلال برابر الاتفاق عربستان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: برای حضورم در این بازی کادر پزشکی زحمت بسیاری را متقبل شد و خودم هم تلاش کردم به این دیدار برسم. از وضعیتم خبر ندارم که نیاز به جراحی دارم یا نه. در روزهای آینده به جراحم مراجعه خواهم کرد تا وضعیتم مشخص شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در دیدار برابر الاتفاق همه بازیکنان استقلال خوب بودند و توانستیم با حمایت تماشاگران و خصوصا حضور آقای پروین که دلگرمی بالایی برای ما بود به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنیم. به نظر من این یکی از شیرین ترین پیروزی های استقلال در سالجاری بود.

وی با بیان اینکه با بازگشت مصدومان استقلال این تیم در ادامه رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا شرایط بهتری خواهد داشت گفت: در پیروزی استقلال برابر الاتفاق همه سهمیم هستند. از تماشاگران گرفته که با حضورشان در ورزشگاه از ما حمایت کردند تا بازیکنان که یک روز خوب را پشت سرگذاشتند.