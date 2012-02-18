یک سهمیه به فوتبال ایران اضافه کردیم/ اجازه دهید امشب را خوش باشیم!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی این تیم مقابل الاتفاق عربستان در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالیم که یک سهمیه به فوتبال ایران در این مسابقات اضافه کردیم و با این برد باعث خوشحالی هواداران‌مان شدیم.

وی اضافه کرد: الاتفاق تیم خوبی بود، آنها مشخص بود که با هم کار کرده‌ بودند. در این هفته روی ترکیب و برنامه‌های ترکیبی این تیم کار کرده بودیم و شما دیدید این تیم در این بازی تنها یکی دو موقعیت بیشتر بدست نیاورد.

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال در مورد حریفان این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: اجازه بدهید امشب را خوش بوده و با هواداران‌‎مان به خوبی سپری کنیم. پس از آن در مورد اینکه وضعیت مرحله بعد به چه شکلی خواهد بود، صحبت می‌کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الاتفاق عربستان در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا که امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر یک آبی‌پوشان به پایان رسید.