فرافکنی علیه ایران این بار از زبان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ادامه اظهارات خصمانه صهیونیستها علیه ایران با هدف جوسازی علیه برنامه هسته ای این کشور "ایهود باراک" وزیر جنگ این رژیم خواستار اعمال فشارهای بیشتر به تهران برای توقف برنامه هسته ای اش شد.

وی در یک کنفرانس خبری در توکیو مدعی شد جامعه جهانی باید با تشدید تحریمها علیه ایران از ورود این کشور به "منطقه امن" در برابر حمله فیزیکی جلوگیری کرده و برنامه هسته ای اش را متوقف کند.

پیش از این نیز معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی با به کار بردن عبارتی مشابه در مورد ایران خواستار تشدید تحریمهای بین المللی علیه این کشور با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای اش شده است.

این اظهارات مقامات صهیونیستی که به ویژه پس از اعلام خبر دستاوردهای هسته ای ایران طی روزهای گذشته ابراز می شود، نشانگر تلاش بیهود تل آویو برای تردید افکنی در مورد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و منحرف کردن افکارعمومی جهان از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای اشغالگران قدس است.