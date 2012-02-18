142 روستای گنبدکاووس قابلیت گازرسانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر شنبه در حاشیه اجرای طرح های گازرسانی در گنبدکاووس افزود: 34 پروژه گازرسانی گنبد شامل روستائی، صنعتی و ساختمانی شهرستان در مجموع با هزینه ای بالغ بر 74 میلیارد و 308 میلیون ریال مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار گرفته است که افزون بر تعداد 23 هزار و 610 نفراز نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی اظهار داشت: از مجموع پروژه های مذکور تعداد 24 پروژه شامل 23 روستا و ساختمان اداری و پست امداد گازشهر اینچه برون کلنگ زنی شد که برای اجرای آنها معادل 61 میلیارد و 620 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت برآورد هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا گاز تعداد 10 پروژه نیز شامل 5 روستا و یک مجتمع مسکن مهر و چهار پروژه صنعتی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت که افزون بر 12 میلیارد و 688 میلیون ریال ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت هزینه شده است.

سنگدوینی در ادامه با ارائه گزارشی از روند گازرسانی در استان افزود: در حال حاضر تعداد 25 شهر، 584 روستا و 666 صنعت استان از نعمت گاز بهره مند هستند که در مجموع 100 درصد جمعیت شهری و76 درصد ساکنان روستاهای استان را شامل می شود.