طرح ایجاد موزه سکه شناسی در زنجان بلاتکلیف رها شد

مرتضی صمیمی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد سکه 100 قطعه در بخش تاریخی موزه خصوصی به نمایش درآمده و مابقی در خزانه بانک ملی استان، نگهداری می‌شود.

وی با اعلام اینکه بیش از 50 نامه به بانک ملی ارسال کرده است، ادامه داد: تا به امروز پاسخی مبنی بر ایجاد و یا عدم ایجاد موزه سکه‌شناسی، از سوی مدیر این بانک داده نشده است.

صمیمی‌فرد گفت: تمامی سکه‌ها از دوره آغاز ضرب سکه (250 سال گذشته) جمع‌آوری و به دوره معاصر ختم می‌شود، اما هنوز جوابی قطعی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تامین امنیت سکه‌ها را شخصا پذیرفته‌ام گفت: اگر چنانچه بانک ملی بیش از این در ایجاد این موزه تعلل کند، وارد مذاکره با سایر بانک‌ها می‌شوم.

صمیمی‌فرد، با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از سکه‌ها متعلق به دوره هخامنشی است، افزود: ایجاد موزه سکه‌شناسی در استان را از طریق بانک‌های خصوصی پیگیر می‌شوم.

این موزه دار زنجانی افزود: به بانک ملی استان پیشنهاد دادم که در میان شعبات خود در سطح شهر ویترین‌هایی را تعبیه نماید، تا مشتریان هر شعبه در مدت حضور خود در بانک و تا رسیدن نوبت‌شان از این سکه‌ها دیدن کنند تا هم وقت‌شان تلف نشود و هم اطلاعاتی هر چند مختصر از سکه‌ها و زمان ضرب‌شان به دست آورند، اما متاسفانه این پیشنهاد نیز از سوی مسئولان این بانک رد شد.

صمیمی فرد با انتقاد از عملکرد بانک ملی استان افزود: استان آذربایجان غربی، یکی از استان‌هایی است که با اختصاص موزه‌ای خاص برای این سکه‌ها مذاکراتی برای خروج سکه‌ها از زنجان و نمایش آن در موزه‌ای به این عنوان در استان آذربایجان‌غربی داشته است.