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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

امام جمعه دیواندره:

مردم با حضور در انتخابات حمایت خود را از نظام ثابت می کنند

مردم با حضور در انتخابات حمایت خود را از نظام ثابت می کنند

دیواندره - خبرگزاری مهر: امام جمعه دیواندره حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات را تجلی حمایت گسترده مردم از نظام اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالحمید حسنی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیواندره گفت: حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خود یکی از مشخصه های بارز نظام مقدس جمهوری اسلامی و امانتی در دست نسل امروز است.

وی افزود: بر همه مردم لازم و ضروری است با مشارکت گسترده در انتخابات، ضمن تجدید بیعت با آرمان های متعالی انقلاب اسلامی امانتی را که شهدا برای ما به ماندگار گذاشته اند، حفظ کنیم و شرکت در این عرضه یک اصل مترقی در راستای توسعه همه جانبه نظام اسلامی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیواندره افزود: در شرایط امروز کشور در عرصه های داخلی و بین المللی و نیز جایگاه کشورمان در میان ملل مسلمان لازم است با حفظ روحیه وحدت در صفوف جامعه و حرکت در راستای وحدت کلمه شرکت در انتخابات را تجلی گاه وحدت جامعه جلوه دهیم.

حضور حداکثری در انتخابات ضامن آرامش و امنیت است

معاون فرماندار دیواندره نیز در ادامه جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان دیواندره یادآور شد: حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات ضامن آرامش امروز در جامعه و امنیت مردم و نظام اسلامی در فرداست.

عطاء الله عبیدی گفت: در شرایط فعلی با توجه به هجمه همه جانبه دشمنان مردم و نظام علیه کشورمان مشارکت گسترده مردم در انتخابات بر هم زننده توطئه دشمنان اسلام و مسلمانان است.

وی با اشاره به اهمیت فراهم سازی زمینه های مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو در سراسر گفت: همه صاحب نظران و نخبگان موظفند تمام تلاش خود را برای ترغیب و تشویق مردم به شرکت بیشتر در انتخابات به کارگیری کنند.

معاون فرماندار شهرستان دیواندره افزود: از سوی دیگر تمامی افراد جامعه باید از هر گونه حرکتی که موجبات یاس و نا امیدی مردم از مشارکت در سرنوشت خود و خوشنودی دشمنان شود، پرهیز کنند.

کد مطلب 1537476

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