پروین و تماشاگران سنگ تمام گذاشتند/ همه نشان دادند ایران بازی دارد نه استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری هافبک تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی این تیم مقابل الاتفاق عربستان در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران گفت: اتحاد و همدلی بازیکنان در زمان دفاع و حمله عامل اصلی موفقیت و پیروزی ما در این بازی بود.
وی با اشاره به اینکه الاتفاق هم تیم خوبی بود، اضافه کرد: خوشبختانه با پیروزی مقابل این تیم عربستانی، توانستیم امشب هوادارانمان را خوشحال کنیم.
هافبک تیم فوتبال استقلال در خصوص حضور علی پروین در ورزشگاه هم اظهار داشت: ایشان با این کار نشان دادند استقلال بازی نداشت، بلکه تیم ایران بود که برابر یک تیم عربستانی به میدان رفته بود. من از علی پروین و هواداران تیم که در یک روز غیر تعطیل آمده و از تیم استقلال حمایت کردند و سنگ تمام گذاشتند، صمیمانه تشکر میکنم.
خسرو حیدری در مورد حریفان این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: بازیهای مرحله گروهی به صورت رفت و برگشت برگزار میشود و امیدواریم در آن بازیها هم حضور پرقدرتی داشته و مقتدرانه به مرحله حذفی این مسابقات راه یابیم.
دیدار تیمهای فوتبال استقلال ایران و الاتفاق عربستان در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا که امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر یک آبیپوشان به پایان رسید.
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