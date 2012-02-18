برگزیدگان جشنواره موسیقی هرمزگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره دو روزه که با حمایت سازمان بهزیستی شهرستان میناب و به دبیری محمد رضا زاهدی برگزار شد هیئت داوران در پایان رقابت ها نتایج داوری خود را بدین شرح اعلام کردند:



بخش نوازندگی:

ابراهیم چابک نوازنده فلوت از گروه معراج بندرعباس/ سعید برمال نوازنده نی انبان از بندرلنگه.

بخش آواز:

محسن خوری از بستک- مالک رنجبر از میناب/ شروه خوانی: محمد شرفی از سیریک/مربی برتر معلولین: لیلا شیخ آبادی از گروه ماه منیر.

گروه نوازی:

گروه برتر در بخش آیینی: گروه معلولان ذهنی از توانبخشی آزادگان میناب/

بخش تلفیقی:

گروه معراج بندرعباس.



بخش پاپ :

امید آنامیس از میناب



بخش غیر معلول:

خوانندگی: مسعود جاتن/ نوازندگی: احمد بهادری نوازنده کیبورد/ مسعود غلامی نوازنده درامز/ حسین میرپور نوازنده گیتار لید.

در بخش گروه نوازی هیئت داوران هیچ یک از گروه ها را حائز رتبه ندانست.



مهران مهرنیا، آهنگساز و نوازنده تار، یلدا یزدانی، کارشناس موسیقی معلولین، علی امینی، کارشناس موسیقی و غفور عدنانی کارشناس موسیقی از اعضای هیئت داوران این جشنواره بودند.

مهران مهرنیا از داوران این جشنواره در پایان این رقایت ها گفت: هیچگاه فکر نمیکردم در این منطقه محروم با این پتانسیل عظیم فرهنگی مواجه شوم. آنچه که من از موسیقی جنوب ایران می شناختم بجز موسیقی زار و آنچه پژوهشگران موسیقی مناطق گرد آوری کرده بودند، با تجربه این سفر من قابل قیاس نیست با اینکه هنرمندان این جشنواره اکثرا از افراد معلول جسمی و ذهنی بودند اما محتوا و بافت موسیقی اجرا شده توسط اینان نشان از بسترعظیم فرهنگ موسیقایی است که در این منطقه وجود دارد.





