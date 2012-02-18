به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری 3 بر یک تیمش مقابل الاتفاق عربستان در مرحله دوم پلی اف لیگ قهرمانان آسیا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: قبل از این که در مورد بازی حرف بزنم می‌خواهم از حضور پرشور تماشاگران تشکر کنم. مثل همیشه در شرایطی که نام ایران مطرح بود رنگ‌ها فراموش شد و همه به حمایت از تیم استقلال آمدند.

وی از مدیرعامل و مدیر راهبردی تیم فوتبال پرسپولیس تشکر کرد و گفت: خوشبختانه مسئولان باشگاه پرسپولیس طی روزهای گذشته از هواداران خود خواستند که به ورزشگاه بیایند. به همین خاطر جا دارد از همه آنها به ویژه محمد رویانیان و علی پروین که امروز به ورزشگاه آمده بود تشکر کنم.

وی حضور پرتعداد تماشاگران را عاملی را در جهت برتری استقلال خواند و افزود: بازی امروز یک بازی بزرگ و نفس‌گیر بود که باید یک تیم از آن برنده خارج می‌شد. در این بازی هر تیمی که پیروز می‌شد به لیگ قهرمانان آسیا می‌رفت و تیم بازنده چاره‌‌ای نداشت جز اینکه در بین تیم‌های درجه دو آسیا قرار گیرد ما به هیچ عنوان نمی‌خواستیم در جمع تیم‌های درجه دو آسیا قرار گیریم چرا که حق استقلال بود در میان تیم‌های برتر آسیا جای داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال به تیم الاتفاق نیز تبریک گفت و افزود: الاتفاق مقابل ما خوب و جوانمردانه بازی کرد و حتی در دقایقی ما را اذیت کرد. خوشبختانه امروز موفق شدیم در یک بازی بزرگ پیروز شویم.

وی از مدیریت باشگاه استقلال تشکر کرد و افزود: متاسفانه بازی را بد شروع کردیم و حریف به ما فشار آورد اما بعد از 10 دقیقه کنترل کار را در دست گرفتیم و پس از گل‌هایی که به ثمر رساندیم تغییر سیستم داده و در نهایت برتری را از آن خود کردیم.

وی جنگ اصلی دیدار استقلال- الاتفاق را در میانه میدان خواند و گفت: خدا را شکر پزشکان استقلال جباری را به این بازی بزرگ رساندند تا در کنار دیگر هافبک‌های استقلال نبض میانه میدان را در دست بگیرد. میدان داری آنها از عوامل پیروزی امروز ما بود.

"اگر در ضد حملات با دقت‌تر بودیم با گل‌های بیشتر پیروز می‌شدیم" مظلومی با بیان این جمله خاطرنشان کرد: من به بازیکنانم گفته بودم بازیکن شماره 16 تیم الاتفاق خطرناک است و روی ضدحملات نباید شما را غافلگیر کند که متاسفانه همین بازیکن روی یک غافلگیری دروازه ما را باز کرد. با این حال از تلاش جانانه بازیکنانم که با غیرت جنگیدند تشکر می‌کنم.

مظلومی به تشریح تاکتیک تیم استقلال در دقایق پایانی پرداخت و گفت: ما یک مهاجم سرعتی را اضافه کردیم که از ضد حملات استفاده کنیم موقعیت‌هایی هم به دست آوردیم اما در ضربات آخر بی‌دقت بودیم و بیش از سه گل نزدیم.

وی خاطرنشان کرد: من به هیچ عنوان به شاگردانم دستور عقب نشینی ندادم اما آنها وقتی از حریف پیش افتادند رو به دفاع آوردند البته ما با شناختی که از تیم الاتفاق داشتیم می دانستیم این تیم روی ضد حملات خطرناک است به همین خاطر احتیاط را در دستور کار خود داشتیم و به این تیم فضای لازم را ندادیم.

وی ضمن یادآوری اینکه تیم الاتفاق در 9 بازی گذشته خارج از خانه خود مغلوب نشده بود، تصریح کرد: خوشبختانه شروع خوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشتیم هرچند دو بازی بیشتر از دیگر تیم‌ها انجام دادیم اما با این دو بازی بیشتر برای دیدار با الریان قطر آماده شدیم. فکر می‌کنم تنها مشکل ما برای آن بازی دو اخطاره شدن آرش برهانی باشد که امیدوارم اخطارهای او از سوی ای اف سی بخشیده شود.

مظلومی در حالی از روند شکست ناپذیری تیم الاتفاق در بازی‌های خارج از خانه یاد کرد که این تیم هفته گذشته در دیدار خارج از خانه که فینال جام پادشاهی عربستان مغلوب الهلال شده بود.