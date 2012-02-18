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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۴۹

عسگری:

شعور سیاسی مردم در انتخابات به نمایش گذاشته می شود

شعور سیاسی مردم در انتخابات به نمایش گذاشته می شود

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بندرگز گفت: مردم شور و شعور سیاسی خود را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته و نقشه ها و توطئه های شوم دشمنان را خنثی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری عصر شنبه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: بدون شک انتخابات یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در راستای تحقق شعار جمهوریت نظام و تجلی حاکمیت اداره مردم است.

وی افزود: در حال حاضر تمام تمهیدات لازم برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای آراء در شهرستان بندرگز اندیشیده شده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان بندرگز نیز در این نشست گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات حماسه ای دیگر را رقم خواهد زد.

حجت الاسلام یوسفعلی تیموری افزود: مردم با مشارکت جدی و صمیمی در صحنه انتخابات آتی مشت محکمی بر دهان دشمنان زده و از این آزمایش بزرگ سربلند بیرون خواهند آمد.

استاندار گلستان گفت: حضور آگاهانه مردم بخصوص جوانان در عرصه انتخابات مجلس نهم ، حائز اهمیت است.

جواد قناعت با تاکید برضرورت ایجاد بستر مناسب برای حضور آگاهانه و پر شور مردم در پای صندوقهای رای افزود: وقتی شرکت در انتخابات را بعنوان یک تکلیف شرعی و وظیفه دینی می دانیم به این معناست که نظام ما و انتخاباتی که در آن برگزار می شود، متعلق به خود مردم است و حضور مردم در انتخابات یعنی اینکه حرف نهایی در اداره امور کشور را مردم می زنند.

کد مطلب 1537485

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