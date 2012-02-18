ادامه مخالفتها با دخالتهای آمریکا/ جنجال درباره انتخاب ریس جمهوری توافقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "هلال الدندراوی" و "حمدی زهران" از نمایندگان پارلمان مصر از مجلس این کشور خواستند که با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با هر تلاشی برای مخدوش کردن حاکمیت و کرامت مردم مصر اعلام کند.

نمایندگان مذکور همچین ضمن درخواست از وزارت امور خارجه مصر برای واکنش قوی دربرابر تهدیدهای آمریکا بیان کردند: بیانیه پارلمان پاسخی به تهدیدات کنگره آمریکا درباره قطع کمکها خواهد بود.

از سوی دیگر "احمد شفیق" از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر با اشاره به برخی اخبار درباره انتخاب رئیس جمهوری این کشور به صورت توافقی، آن را خجالت آور توصیف کرد.

وی افزود: این اقدام، تلاشهای مردم مصر برای ایجاد دموکراسی را به هدر می دهد و رئیس جمهوری که از این طریق انتخاب شود سرسپرده انتخاب کنندگان خواهد بود.

"هشام البسطویسی" معاون رئیس دادگاه استیناف مصر و از دیگر نامزدهای احتمالی برای ریاست جمهوری هم گفت: مردم رئیس جمهوری توافقی را با توجه به اینکه خواسته های آنها را برآورده نمی کند، قبول نمی کنند.

وی افزود: نبیل العربی که ارائه کننده این طرح است عضوی از رژیم سابق و کارمند وزارت خارجه آن رژیم بوده است و هم اکنون زمان تصمیمات مخالف اراده مردمی به پایان رسیده است.

این در حالی است که نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب بیان کرد: تنها طرفی که آینده مصر را رقم می زند مردم این کشور هستند که از طریق انتخابات آزاد و شفاف به این کار مبادرت می ورزند.

از سوی دیگر "السید البدوی" رئیس حزب الوفد مصر با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه مصر بر مخالفت حزب متبوع خود با فشارهای مذکور تاکید کرد.

وی افزود: ما همواره در دیدارهایی که با خارجی ها به ویژه آمریکایی ها داشته ایم به آنها گفته ایم که مصر کنونی متفاوت از مصر گذشته(زمان مبارک)است.