به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه عصر شنبه در نشست با کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از خدمات هجده‌گانه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کمک‌هزینه بارداری است که در 10 ماهه ابتدای سال جاری به 917 نفر از تامین شدگان زن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: هزینه بارداری برای این تعداد برابر با 17 میلیارد و 989 میلیون ریال بوده است که از سوی شعب تامین اجتماعی استان بوشهر به زنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از حقوقی و حقیقی پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: در پرداخت کمک‌هزینه بارداری در سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته‌ایم.

وی به شرایط پرداخت کمک هزینه بارداری اشاره کرد و گفت: این کمک‌هزینه به بیمه شدگان زن شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف یکسال پیش از زایمان، حق بیمه 60 روز کار را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند و در مدت استراحت ایام بارداری به کار اشتغال نداشته باشند، پرداخت خواهد شد.

رازه دیگر شرایط لازم برای دریافت این کمک‌هزینه را عدم دریافت حقوق از کارفرما در مدت استراحت ایام بارداری، مشغول بکار بودن و یا در مرخصی استحقاقی بودن روز قبل از شروع استراحت و زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اینکه یکی از فرزند قبلی فوت شده باشد، معرفی کرد.

وی تصریح کرد: میزان کمک هزینه ایام بارداری معادل دو سوم متوسط آخرین مزد و دستمزد بیمه شده زن در آخرین 90 روز قبل از شروع استراحت ایام بارداری ضربدر مدت استراحت خواهد بود.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: این کمک‌هزینه از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود و مدت مرخصی برای زایمان‌های یک و دو قلو، شش ماه و سه قلو یا بیشتر یکسال است و همچنین مدت ایام بارداری جزو سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان زن محاسبه خواهد شد.

وی افزود: شعبه‌های تامین اجتماعی بوشهر1 با 347 نفر ، بوشهر 2 با 137 نفر و دشتستان با 131 نفر، بیشترین میزان پرداخت کمک‌هزینه بارداری را در سطح استان بوشهر داشته‌اند.