حضور کاندیداهای جوان قزوینی در عرصه انتخابات زبانزد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین حسینی ظهر شنبه در پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان که با موضوع هم اندیشی برای مشارکت حداکثری و با حضور اعضای ستاد، روسای دانشگاهها، دبیران احزاب سیاسی و مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری های استان در محل استانداری برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اظهارداشت: از مجموع 81 نفری که برای کاندیداتوری در سه حوزه انتخابیه استان ثبت نام کردند تا پایان بهمن ماه پنج نفر انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کردند.

وی افزود: از 76 نفری که به عنوان نامزد در صحنه انتخابات حضور یافته اند دو نفر خانم و 74 نفر مرد هستند.

جانشین ستاد انتخابات استان قزوین یادآور شد: از مجموع 76 نفر کاندیدای انتخابات 46 نفر از حوزه انتخاببیه قزوین؛ البرز و آبیک، 13 نفر از حوزه انتخابیه بوئین زهرا و 16 نفر از حوزه انتخابیه تاکستان ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به ترکیب سنی کاندیداها یادآور شد: 44 نفر از کاندیداها در گروه سنی 30 تا 45 سال 24 نفر در گروه سنی 45 تا 46 سال و هشت نفر در گروه سنی 56 تا 75 سال قرار دارند.

حسینی درخصوص وضعیت تحصیلی کاندیداها بیان کرد: 58 نفر از کاندیداها از مدرک تحصیلی فوق لیسانس، پنج نفر دارای مدرک معادل فوق لیسانس، 9 نفر از مدرک تحصیلی دکتری و چهار نفر نیز از تحصیلات حوزوی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه براساس قانون کمترین سن حضور در عرصه کاندیداتوری انتخابات مجلس 30 سال است در حال حاضر کاندیدایی با سن 30 سال در قزوین داریم که نشان از حضور فعال جوانان در عرصه انتخابات است و قرار داشتن 44 نفر از کاندیداها در گروه سنی 30 تا 45 سال بر جوان بودن نامزدها در حوزه های انتخابیه استان قزوین دلالت دارد.



