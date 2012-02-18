برگزاری اردوی راهیان نور ویژه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

هادی حفیظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اردوی راهیان نور امسال از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس و قتلگاه شهدا از جمله فکه، دهلاویه، دوکوهه، هویزه، طلائیه، شلمچه، اروند کنار و یادمان شهدای رمضان بازدید شده است.

وی ادامه داد: همچنین استادان این دانشگاه در قالب کاروان راهیان نور از سدکرخه و پالایشگاه آبادان نیز بازدید کردند.

وی هدف بسیج دانشجویی را از برگزاری اردوهای راهیان نور ارتقاء سطح بصیرتی اعتقادی و بازخوانی جنبه های مختلف دفاع مقدس، تبیین اهداف و آرمانهای شهدا دانست و گفت: باید به این به باور برسیم که جبهه جنگ 8 ساله، گذشته است و امروز بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری در جبهه جنگ نرم در مقابل دشمن قرار داریم و باید خود را برای دفاع همه جانبه آماده کنیم چرا که کوتاهی و قصور ما در جبهه کنونی که خط مقدم آن در دانشگاه است خیانت به آرمانها و خون شهدای اسلام خواهد بود.

این مسئول جوانان را مستعد آموزشهای لازم برای حفظ دین اسلام دانست و ادامه داد: حال که دشمنان انقلاب تمام انرژی خود را معطوف به دین زدایی در بین جوانان مسلمان ایران اسلامی کرده اند باید مسئولان توجه بیشتری به آرمانهای نظام اسلامی و مباحث دینی داشته باشند.

حفیظی بیان کرد: کاروانهای راهیان نور طی سالهای گذشته توانسته است تا مقدسات نظام جمهوری اسلامی را به قشرهای مختلف تبیین کند و این حرکت ملی همچنان ادامه خواهد داشت.