جامعه بین الملل مسجد الاقصی را نجات دهد/اعراب به وظیفه خود عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "فوزی برهوم" گفت : برای نجات بیت المقدس و مسجد الاقصی از سیاستهای یهودی سازی و تخریبی رژیم صهیونیستی باید اقدام فوری انجام شود.

وی افزود: دفاع از بیت المقدس و مسجد الاقصی یک وظیفه دینی و اخلاقی است که امت عربی و اسلامی همگی باید به وظیفه خود در این باره عمل کنند.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همچنین خواستار مداخله عربی و بین المللی برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه صهیونیستها علیه مسجد الاقصی در بیت المقدس اشغالی شد.

اشغالگران قدس همزمان با توسعه شهرک سازی در مناطق مختلف کرانه باختری به ویژه در قدس اشغالی، در سایه سکوت رژیمهای عربی و چراغ سبز غربی ها، طرح بزرگ شهرک سازی در صحرای نقب را با هدف اخراج اعراب ساکن مناطق 1948 دنبال می کنند، صهیونیستها حتی کار حذف اسامی عربی از خیابانها و مراکز و آثار تاریخی فلسطین را آغاز کرده اند.