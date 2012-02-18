استقلال ماموریتش را به بهترین وجه انجام داد/ پروین درک بالایش را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح الله زاده در پیامی که روی خروجی سایت باشگاه استقلال قرار گرفته آورده است:« تقدیم به همه ایرانیان، تشکر از همه هواداران، تقدیر از پروین و پیروزی بزرگی که فوتبال ایران برابر فوتبال عربستان سعودی رقم زد، قبل از هر چیز گویای همدلی و همزبانی جامعه ورزشی کشور و احساس مسئولیت بزرگی است که ورزشدوستان، بزرگان ورزش و مدیران ورزش هماره و همیشه دارند.

استقلال به نمایندگی از فوتبال ایران مأموریت بزرگ خود را به بهترین وجه انجام داد و در این رهگذر، از بیشترین حمایت مردمی برخوردار شد. استقلالی‌ها این پیروزی را که باید تقدیم ملت بزرگ ایران کرد، نتیجه و بلکه معجزه حضور هواداران، فوتبالدوستان می‌دانند.

در این رهگذر، ضمن تشکر از تک‌ تک استقلالی‌ها و همه آنها که دلشان برای این پیروزی ملی می‌تپید، برخود لازم می‌دانم از علی پروین، تقدیر و سپاسگزاری کنم که درک بالای خود را با سخنان تهییج‌کننده‌اش و نیز با حضورش در ورزشگاه به تماشا گذاشت. یقین دارم که در سایه این اتحاد و این اتفاق، استقلال و فوتبال ایران، در کنار دیگر نمایندگان ایران در عرصه آسیا، به پیروزی‌های بیشتر و بزرگ‌تری دست می‌یابند.»

تیم فوتبال استقلال در مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آسیا عصر روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 3 بر یک الاتفاق عربستان را شکست داد و به مرحله گروهی این مسابقات راه پیدا کرد.