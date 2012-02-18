جریمه 80 میلیون تومانی برای قاچاق تلفن همراه

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با حکم شعبه قاچاق کالا وارزتعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب استان آذربایجانغربی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه وپارچه علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی افزود: دراین راستا ماموران مبارزه با قاچاق کالاوارز نیروی انتظامی شهرستان در بازرسی خودتعداد 577 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه ومقادیری پارچه خارجی قاچاق کشف و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد که طی مراحل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزشهرستان مطرح و با توجه به محتویات موجود در پرونده ها، متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت 802 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

150 میلیون تومان پرونده تعزیراتی برای گران فروشان تهران

رئیس گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: درادامه طرح تشدید گشتهای مشترک سیار تعزیرات حکومتی تهران روسای شعب تعزیرات حکومتی به همراه بازرسین سازمان صنعت ،معدن وتجارت اقدام به بازرسی از انبارهای موادغذایی درسطح مناطق 21 گانه شهرتهران کردند.

وی افزود: دراین بازرسیها از 570 انبار بازدید وضمن ارائه تذکرات لازم به واحدها برای 118واحدمتخلف به دلیل گرانفروشی ،عدم درج قیمت ،عدم اعلام موجودی وعدم ارائه فاکتور پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از یک میلیارد و 528 میلیون ریال تشکیل وجهت اعمال قانون به شعب تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال گردید.