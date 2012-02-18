شرکت گلستان در 10 رشته مسابقات ملی مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مسابقه در استان‌های البرز، تهران و به میزبانی مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه ای کرج در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: تیم مهارتی استان گلستان در 10 حرفه‌ ساخت و تولید تیمی ( سه نفره )، جوشکاری، طراحی وب، رباتیک تیمی ( سه نفره )، کابینت سازی چوبی، خیاطی (فن آوری مد)، قنادی (شیرینی پزی)، فناوری اتومبیل، برودتی و تهویه و فناوری طراحی گرافیک در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت کشوری شرکت کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و اردوهای آمادگی برگزارشده برای کارآموزان شرکت کننده در مسابقات ملی مهارت ، امیدواریم تیم اعزامی با شایستگی در مسابقات حاضر و شاهد درخشش کارآموزان استان باشیم.