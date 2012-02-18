بیانیه مشترک حزب الله و امل درباره سوریه/ تاکید بر آمادگی کامل مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله و جنبش امل لبنان با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: هدف توطئه ها علیه سوریه، مواضع آن در قبال مقاومت است.

در این بیانیه ذکر شده است : اصلاحات "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه تنها راه حفظ این کشور در برابر توطئه های خارجی است.

بیانیه مذکور بیان کرد: بسیاری از کشورهای عربی به فلسطین توجهی ندارند و در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نمی دهند، در حالی که سوریه حامی مقاومت و آرمان فلسطین است.

از سوی دیگر "نجاح واکیم" رئیس جنبش الشعب(مردم) لبنان گفت : نتایج بحران سوریه بر سرنوشت کل منطقه موثر است به طوری که اگر آمریکا موفق شود، خاورمیانه جدیدی مطابق با خواست اسرائیل ایجاد می شود.

وی افزود: بدون شک سوریه مرحله دشواری را پیش رو خواهد داشت، اما قطعا از بحران موجود سربلند بیرون خواهد آمد.

از سوی دیگر "نواف الموسوی" عضو فراکسیون پارلمانی وفاداری به مقاومت لبنان تاکید کرد: هرکس که مصلحت لبنان را می خواهد باید در راستای ریشه کنی فتنه در سوریه تلاش کند.

نماینده پارلمان لبنان اظهار داشت : موضع ما همواره حمایت از گفتگو میان اقشار مختلف مردم سوریه است و این موضع به نفع لبنان نیز هست.

الموسوی بیان کرد: مقاومت و سلاح آن برای مقابله با رژیم صهیونیستی لازم است و ما بر خلاف برخی که تاریخی سراسر تزویر دارند، به این موضوع افتخار می کنیم.



وی با اشاره به آمادگی حزب الله برای گفتگوهای داخلی در لبنان بیان کرد: ما در گفتگوها جدی هستیم، اما با کاهش توان دفاعی لبنان در برابر اسرائیل مخالفیم.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت اظهار داشت : اگر مشاهده می کنید که امروز با توجه به بحرانی که در منطقه حاکم است لبنان امنیت دارد به خاطر توان مقاومت است.