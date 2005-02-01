جلسه مسوولان عالي قضايي برگزار شد

رييس قوه قضاييه با اشاره به احياي مجدد تمدن و مكتب اسلام با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي يادآور شد: بازيابي هويت اصلي، دشمن ستيزي، اعتماد به نفس، مقاومت در برابر مستكبران و شهادت طلبي از دستاوردهاي اين انقلاب است.

آيت الله هاشمي شاهرودي همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان انقلاب و جنگ تحميلي و امام شهيدان (ره) تصريح كرد: امروز نظام ما يكي از مقتدرترين و كم نظيرترين نظامهاي دنياست كه گفتمان جديدي از مردم سالاري ديني را به منصه ظهور گذاشته است.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: اعتقاد و ايمان مردم، مسوولان و رهبري نظام جمهوري اسلامي و انسجام وحدت تمامي گروهها و قشرها تاكنون انقلاب اسلامي ايران را از امواج و توطئه هاي گوناگون نجات داده و پس از اين نيز اين عوامل موجب سربلندي نظام و مردم ايران خواهند شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي استقرار و استحكام نظام جمهوري اسلامي را مديون رهبري، امام راحل، خون شهداي انقلاب و 8 سال دفاع مقدس و مردم متدين ايران دانست و گفت : بايد تلاش كنيم حافظ ثبات، آرامش و امنيت موجود در كشور باشيم. در ادامه اين جلسه لايحه اصلاح قانون سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي بررسي شد.

اين لايحه پيشنهادي توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه و سازمان زندانها و با رويكرد اصلاح زندانها و توجه به ايرادهاي كنوني وارد بر نظام زندان تهيه شده است.

در اين لايحه بر كار ورزي و حرفه آموزشي، اشتغال، اصلاح و بازپروري محكومين تاكيد شده است. از جمله ايرادهاي نظام كيفري زندان اين است كه زندان افزون بر آنكه زنداني را از كار و فعاليت باز مي دارد موجب مي شود جامعه از بازده فعاليت آنان بهره مند نگردد و خزانه دولت نيز به صورتي كنترل نشده هزينه هاي گزاف متحمل شود. در لايحه جديد سازمان زندانها سعي در اصلاح ايرادهاي ارائه شده از سوي كارشناسان و افراد صاحب نظر شده است.