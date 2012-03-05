ممنوعیت فعالیتهای عمرانی در خیابانهای پایتخت از امروز

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز اجرای طرح های عمرانی که باعث ایجاد ترافیک و مسدود کردن خیابان می شود به جز طرح های ملی ممنوع است و هیچ مجوزی برای فعالیت عمرانی صادر نمی شود.

وی ادامه داد: هرگونه کنده کاری برق، آب و فاضلاب که زمینه ساز ترافیک است تا روز پایانی سال ممنوع است.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به اجرای طرح آسفالت کردن خیابان ها و بزرگراه های شهری در روزهای پایانی سال گفت: براساس هماهنگی پلیس راهور و شهرداری تعویض آسفالت خیابان ها در قالب طرح استقبال از بهار از هفته گذشته آغاز شده است. این طرح به صورت شبانه اجرا شده تا اختلالی در ترافیک ایجاد نشود و در صورت لزوم در روزها نیز با هماهنگی پلیس اجرا می شود.

