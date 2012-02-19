تصاویر طرح آکواریوم 4طبقه در خانه یک فوتبالیست مشهور

به گزارش خبرگزاری مهر، این خانه چهار طبقه ارتفاعی برابر 12.16 متر خواهد داشت و نکته جالب توجه در آن آکواریومی است که قرار است در میان خانه ساخته شود و ارتفاعی برابر ارتفاع خانه خواهد داشت.

پر کردن این آکواریوم پنج هزار و 500 گالن آب نیاز خواهد داشت و قرار است 300 ماهی در این آکواریوم 250 هزار پوندی در کنار خانواده زندگی کنند. این طرحی معماری جدید قرار است در محل خانه قدیمی هانری فوتبالیست مشهور در شمال لندن ساخته شود.

ارتفاع این آکواریوم چهار طبقه 12.16 متر بوده و برای پر کردن آن به 5.5 هزار گالن آب نیاز است

این آکواریوم چهار طبقه که ضخامتی برابر 92 سانتیمتر و عرضی برابر 4.5 متر دارد سالانه بار مالی برابر 12 هزار پوند برای نگهداری از فضای آکواریوم و دو هزار و 500 پوند برای تامین غذای ماهی ها را برای هانری در بر خواهد داشت.

این آکواریوم در واقع از چهار مخزن مجزا ساخته شده و هر طبقه مخزن ویژه خود را خواهد داشت اما به دلیل استفاده از نوعی خاص از مواد این تصور به وجود خواهد آمد که آکواریوم مخزنی یکپارچه دارد.

بام سبز، نورپردازی طبیعی و صفحه های خورشیدی از جنبه های پاک این طرح جدید به شمار می رود

بر اساس گزارش میل آنلاین، همچنین سعی شده این خانه تا حد ممکن در دسته معماری های سبز و دوستدار محیط زیست قرار گیرد از این رو نورپردازی خانه به شکلی خواهد بود که بیشترین استفاده از نور طبیعی روز انجام بگیرد، همچنین بر روی بام آن باغچه ای از انواع گیاهان و درختان بنا خواهد شد. همچنین بخشی از بام خانه برای تامین پاک انرژی مورد نیاز از صفحه های خورشیدی پوشانده خواهد شد.