دبيركل كميته ملي المپيك: رسانه ها مي توانند توجه عمومي و مسوولان را به كمبودهاي موجود در بحث اعتبارات دستگاه ورزش جلب كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين جلسه كه علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك وحاج محمد يزداني خرم عضوشوراي مركزي كميته ملي المپيك ورئيس فدراسيون واليبال حضورداشتند، حاضرين مسائل مختلف ورزش كشوررا مورد بحث وبررسي قراردادند.

درابتداي جلسه پرويزي سخنگوي انجمن مطبوعات ورزشي درگزارشي درخصوص شرايط فعلي انجمن گفت:" با رايزني هايي كه صورت گرفته است، مراحل ثبت ورسمي شدن انجمن مطبوعات ورزشي دروزارت كشوروكميسيون ماده 10 احزاب، گروهها وانجمنها طي شده است كه اميدوارهستيم درابتداي سالجاري انجمن مطبوعات ورزشي ازمراجع ذيربط مجوزرسمي دريافت كند.

غلامحسين زمان آبادي درادامه اين نشست با اشاره به فضاي موجود رسانه اي كشور گفت: بايد دست به يك سازماندهي بزنيم و زماني كه ازدست داده ايم را جبران كنيم. بايد خط مشي خود را تدوين وازفرصتهايي كه بدست مي آوريم، درجهتي كاملا مثبت حركت كنيم. مهمترين بحث تدوين استراتژي خدمت به جامعه ورزشي ازطريق رسانه ها است والبته خط مشي انتقاد مسوولانه وحمايت دلسوزانه است.

مصطفي آجورلو مديرمسوول روزنامه پاس جوان نيزيادآورشد: امروزرسانه هاي ورزشي بايد به يك همگرايي درجهت منافع ورزش كشوربرسند. مهمترين بحث درزمان كنوني همگرايي رسانه ها وبدنه ورزش كشوراست. ما بايد به دغدغه هاي ورزش كشوربپردازيم. رسانه ها بايد نگران ورزش كشورباشند ودرجهت اصلاح قدم بردارند. همانطوركه گفته شد، سازماندهي و همگرايي بايد با استراتژي باشد. پتانسيلها، ابزارها وامكانات خود را بشناسيم وكاركنيم. كارخوب امروزبا همگرايي وتدوين استراتژي درست معنا پيدا مي كند.

درادامه اين نشست علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك با ابرازخوشحالي ازشركت درجلسه انجمن مطبوعات ورزشي مشكلات ورزش كشوررا مورد تجزيه وتحليل قرارداد.

وي گفت: مساله كنوني كه امروزبنظرم مهمترين بحث جامعه ورزش بايد باشد، مساله بودجه ورزش كشوراست. درسالجاري 4 ميليارد تومان تخصيص يافته كه هيچگاه كفاف برنامه ريزيهاي ما براي بازيهاي آسيايي قطر والمپيك پكن نيست. مردم امروز متقاضي ورزش هستند و بايد براي آنها هزينه كرد وپاسخگوي انتظارات مردم دراين زمينه باشيم. اگربا اين روند پيش برويم هيچگاه پاسخ مناسبي به توقعات عمومي نخواهيم داد.

كفاشيان با اشاره به توجه به بحث اعتبارات تخصيص يافته به ورزش كشورتاكيد كرد: رسانه ها مي توانند توجه عمومي و مديران و مسوولان را به كاستي ها وكمبودهاي موجود دربحث اعتبارات تخصيص يافته دستگاه ورزش جلب كنند. امروزرسانه ها مي توانند كمك بسياري دراين مورد به ما داشته باشند.

گفتني است: دراين جلسه پرويزي (هفته نامه نيرو)، پروازي مقدم ( رسالت)، كوهستاني ( دنياي اقتصاد وهمراهان)، سيد عليرضا علوي رضوي ( خبرگزاري مهر)، دكترمحمد حسين انصاري فر( پيروزي)، عطايي ( روزنامه جوان )، سيد مجتبي علوي ( حمايت وراه مردم )، غلامحسين زمان آبادي ( هفته نامه پهلوان)، سردارآجورلو، ميثم زمان آبادي، سعيد آجورلو( خبرگزاري ايپنا، پاس جوان )، حاج محمدرضا تهراني (هفته نامه شما ) شيخ ( صبح صادق)، محتشمي (كيهان ورزشي) حضورداشتند.