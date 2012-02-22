تحریم نفتی ایران به ضرر سوئیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکس همرلی" در مطلبی در روزنامه آلمانی زبان 20 دقیقه در این باره می نویسد: تحریم نفتی علیه ایران موضوع قطعی است و از اول ژوئیه سالجاری اتحادیه اروپا و آمریکا دیگر هیچ نفتی را از ایران خریداری نخواهند کرد. علت این امر، مشاجره در خصوص برنامه هسته ای مسئله دار ایران است.

در ادامه این مطلب آمده است: ایران به عنوان که چهارمین تولید کننده نفت در جهان است این اتهام زده می شود که برای دستیابی به سلاح اتمی تلاش می کند. اینک ایران پیشدستی کرده و صدور نفت خود به فرانسه و انگلیس را با قید فوریت قطع کرده است. ظاهرا قطع صدور نفت ایران شامل کشورهای دیگر هم خواهد شد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: ایران می خواهد نفت خود را به کشورهای دیگر صادر نماید و از ماه آوریل نفت بیشتری به چین و هند بفروشد. قیمت نفت بخاطر موضوع هسته ای ایران در حال افزایش یافته است و پس از اعلام توقف صدور نفت به فرانسه و انگلیس از سوی تهران علیرغم آنکه این دو کشور نفت زیادی از ایران خریداری نمی کنند، بازهم قیمت نفت در بازار آسیا افزایش پیدا کرد. قیمت نفت در سنگاپور به بشکه ای 105 دلار رسید و نفت برنت انگلیس هم تا 121 دلار در بشکه افزایش پیدا کرد.



در بخش پایانی این مطلب آمده است: افزایش قیمت نفت می تواند تاثیر مستقیم بر قیمت بنزین در سوئیس بگذارد. به گفته "آرمین هاتسر" از اتحادیه نفت سوئیس، قیمت هر لیتر بنزین بدون سرب روز گذشته در سوئیس یک ممیز هشتاد فرانک بود. این در حالی است این رقم در ماه ژانویه گذشته بالغ بر یک ممیز هفتاد و سه فرانک بود.

وی اضافه کرد: البته کمبود بنزین در سوئیس وجود ندارد ولی بعید است که حداقل در کوتاه مدت قیمت آن کاهش پیدا کند. آخرین بار در ماه می سال 2011 قیمت بنزین در سوئیس به یک ممیز هشتاد فرانک رسیده بود.