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۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

گیلانی:

پروژه خط لوله صلح تکمیل می شود / در پی گسترش روابط با ایران هستیم

پروژه خط لوله صلح تکمیل می شود / در پی گسترش روابط با ایران هستیم

نخست وزیر پاکستان با اشاره به تمایل کشورش برای گسترش روابط با ایران روابط نزدیک کشورهای همسایه با یکدیگر را برای ثبات منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی onlinenews، "یوسف رضا گیلانی" روز گذشته در گفتگو با رسانه ها در کراچی تاکید کرد که پاکستان خط لوله گاز ایران و پاکستان را به زودی تکمیل می کند.

نخست وزیر پاکستان گفت: افزایش قیمت نفت در پاکستان به خاطر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی است.

وی با اشاره به نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان گفت: روابط خوب کشورهای همسایه با یکدیگر برای ثبات منطقه بسیار مهم است و در پی گسترش روابط با ایران، هند، چین و افغانستان هستیم.

گیلانی در ادامه طرح تجزیه بلوچستان در کنگره آمریکا را با هدف ایجاد اختلاف میان پاکستانی ها و بدگمانی میان مردم پاکستان و آمریکا خواند.

تجزیه بلوچستان یکی از طرح های قدیمی در ذهن دولتمردان آمریکاست و پاکستان از مطرح شدن این طرح از جانب کنگره امریکا انتقاد کرده و آن را مداخله در امور داخلی خود دانسته است.

کد مطلب 1537756

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