مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد فدراسیون فوتبال در چهار سال اخیر ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما باید از دو منظر عملکرد فدراسیون فوتبال را نگاه کنیم یکی نتایجی که گرفته شده و دیگری روند فرآیند انجام وظایف است، زیرا غیر منطقی است که فقط از دریچه نتیجه گرایی محض به عملکرد این مجموعه نگاه کنیم.

ناکام در نتیجه‌گیری

وی با بیان اینکه از منظر نتیجه گرایی کارنامه فدراسیون فوتبال قابل دفاع نبود، ادامه داد: تیم‌های پایه ما ناکام بودند، جایگاه تیم ملی در مقایسه با دوره‌های گذشته افت کرد و از همه مهمتر به جام جهانی نرفتیم و در مسابقات آسیایی هم شکست خوردیم که همه اینها باعث شد مدیران فعلی فدراسیون فوتبال کارنامه درخشانی نداشته باشند که بخواهند به آن ببالند.

اشاره به موفقیت‌های فدراسیون

مدیرعامل پیشین باشگاه فولادخوزستان در مورد رفتار و فرآیند عملکرد مدیران فدراسیون افزود: در این مدت تلاش زیادی صورت گرفت. انجام به موقع مسابقات، اجرای قوانین حرفه‌ای در فوتبال، نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی، کاهش مشکلات داوری، گرچه نارضایتی‌هایی وجود دارد اما اشتباه، تنها اشتباه داوری بوده نه اتفاق بدتر و در نهایت استخدام مربی بزرگ برای تیم ملی که اینها نشان می‌دهد تلاش‌های خوبی برای رسیدن فوتبال ایران به جایگاه مطلوب صورت گرفته است.

فوتبال کشورمان هزینه زیادی برای کفاشیان پرداخت کرد

وی در پاسخ به این سئوال که "به نظر شما بهتر است کفاشیان به فعالیت خود ادامه داده یا فرد دیگری جانشین رئیس فعلی فدراسیون فوتبال شود؟"، اظهار داشت: متاسفانه فوتبال کشورمان هزینه زیادی پرداخت کرد تا کفاشیان راه بیفتد، اگر قرار است فردی جایگزین کفاشیان شود که آشنایی‌اش به فوتبال از ایشان کمتر باشد و این فرد چهار سال دیگر افکار و روحیات جدید آورده و باز هم به وی یاد بدهیم، چهار سال دیگر عقب می‌افتیم و در این شرایط اگر تغییری در فدراسیون صورت نگیرد، بهتر است.

با تغییر مجدد، نباید به عقب برگردیم

رضائیان با بیان اینکه اسم کسی را نمی‌آورم که برایش تبلیغ یا ضدتبلیغ شود، ادامه داد: اگر کسی که رئیس می‌شود، فوتبالی باشد، نگاه نو داشته، جدی‌تر بوده و برنامه‌های بلندمدت داشته باشد، مطمئنا همه خواهان حضور این فرد هستند اما اگر تغییری صورت می‌گیرد، نباید هزینه‌ای برای از نو شروع کردن بپردازیم. ایجاد تغییر برای بیشتر داشتن باشد نه از صفر شروع کردن. یک خانه جلو برویم یا حداقل از آنجایی که تمام کردیم، شروع کنیم نه اینکه به عقب برگردیم.

امیدوار نیستم در انتخابات دخالتی صورت نگیرد

وی در مورد اینکه آیا فکر می‌کنید رئیس آینده فدراسیون در انتخابات مشخص شده یا بصورت انتصابی، انتخاب می‌شود، تاکید کرد: آنچه ما از گذشته سراغ داریم، بعید نیست اتفاقات گذشته دوباره رخ دهد. این نظر شخصی من است و خیلی امیدوار نیستم در انتخابات واقعا حق به حقدار برسد و دخالتی صورت نگیرد. نمی‌گویم آنهایی که رئیس می‌شوند ناحق رئیس می‌شوند اما فرایند انتخابات، فرایند سالمی نخواهد بود، یعنی اینکه نفس انتخابات در چارچوب انتخاب واقعی انجام نمی‌شود.

نادرست بودن ساختار مجمع

مدیرعامل پیشین باشگاه فولاد خوزستان در توضیح صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: در فوتبال ما هیئت‌های فوتبال با 32 رای در انتخابات بسیار تعیین کننده هستند، این نشان می‌دهد یک جای کار غلط است زیرا ساختار مجمع درست نیست. در انتخابات فدراسیون فوتبال باید فوتبالی‌ها، پیشکسوتان فوتبال و داوری و باشگاه‌ها تاثیرگذار باشند اما در ساختار مجمع ما افراد فوتبالی در اقلیت هستند.

فوتبالی‌ها در اقلیت هستند

وی با اشاره به اینکه باید به ساختار بقیه مجامع فوتبال در سایر کشورها نگاه کرد که تعداد افراد حاضر در آن بیشتر و باشگاه‌ها سهم عمده‌ای در آن دارند، افزود: در کشورهایی که از آنها خبر دارم، کمتر سراغ دارم که 60-70 درصد افراد غالب آن را افراد فوتبالی و مدیران باشگاه‌ها تشکیل نداده و اقلیت آنها افراد دیگر باشند اما در مجمع ما فوتبالی‌ها در اقلیت هستند.

خاک خورده‌های بدون نقش

رضائیان با تاکید بر اینکه وقتی یک هیئت فوتبال استان که در دسته سوم فوتبال هم تیم ندارد، چگونه می‌تواند برای فدراسیون فوتبال ما تصمیم گیری کند اما از بین 28 باشگاه دسته اولی، تنها هشت تیم آن حق رای دارند و 20 تیم دیگر نمی‌توانند رای بدهند، ادامه داد: در انتخابات فدراسیون فوتبال باید بازیکنان گذشته، مربیان و داوران که خاک این فوتبال را خورده‌اند و مشکلات آن را از نزدیک درک کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند زیرا اظهارنظر افرادی چون کلانی‌ها، جباری‌ها، سه‌برادران‌ها برخاسته از منافع فوتبال است نه منافع شخصی اما آنها جایی در مجمع ندارند.

مربیان نماینده‌ای در مجمع ندارند

وی با اشاره به اینکه مربیان هم نماینده‌ای در این مجمع ندارند، تصریح کرد: شما ببینید عناصر تشکیل دهنده فوتبال چه کسانی هستند اما این افراد که شامل مدیران باشگاه، مربیان و بازیکنان در مجمع نقشی زیادی ندارند، آنهایی که سرنوشت‌شان به فوتبال گره خورده است.

برگزار کنندگان تاثیرگذار!

مدیرعامل پیشین باشگاه فولاد صحبت‌هایش در این مورد را اینگونه ادامه داد: متاسفانه افرادی که در فوتبال ذینفع هستند، در مجمع فدراسیون نقشی ندارند ولی آدم‌هایی که تنها برگزارکننده هستند، مانند هیئت‌ها که شاید زمینی را در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهند و اجاره آن را می‌گیرند، در مجمع تاثیرگذارتر هستند.

در هیچ جای دنیا مجامع مانند ایران نیست

وی با بیان اینکه هیئت‌ها هم زحمات خود را می‌کشند اما این فوتبالی‌ها هستند که باید تصمیم گیرنده اصلی مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال باشند، تاکید کرد: در هیچ جای دنیا مجامع مانند ایران نیست. مجامع ما در این شرایط فرمایشی می‌شود، آن وقت می‌خواهیم در مورد سالم یا ناسالم بودن آن صحبت کنیم.

سرپرست‌هایی که رئیس شدند

رضائیان در پایان گفت: وقتی در این ساختار کار می‌کنیم، خیلی هم کارمان سالم باشد و هیچکس به کس دیگری توصیه نکند اما اینگونه رای‌ گیری باعث می‌شود، انتخابات کیفی نباشد. رفراندوم که نمی‌گذاریم زیرا یک کار کاملا کارشناسی است که کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند. شما ببینید در این چند سال چند فدراسیون بودند که سرپرست آن در نهایت در مجمع بدون رقیب رای آورده و رئیس فدراسیون شده است، اگر هم بوده با یک گل بهار نمی‌شود.