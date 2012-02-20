دارندگان کارت دوره صنعت و معدن فنی حرفه ای شهریار بیمه می شوند

رامبد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها کارآموزانی که موفق به گذراندن دوره های آموزشی رشته صنعت و معدن فنی و حرفه ای شده اند مشمول بیمه می شوند.

وی با اشاره به اینکه، دوره آموزشی صنعت و معدن در دو دوره برگزار شد، عنوان کرد: اولین دوره این آموزش ها در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

این مسئول اظهار داشت: تعداد کاربران آزمون صنعت و معدن فنی و حرفه ای در دوره اول برگزاری کلاس های آموزشی، دو هزار و 500 نفر بوده است.

عسگری در ادامه با بیان اینکه در آزمون دوره دوم کلاس های این رشته چهار هزار و 500 نفر شرکت کردند، افزود: کاربران رشته صنعت و معدن فنی و حرفه ای در آذر ماه سال جاری دوره آزمون را پشت سر گذاشتند.

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهریار با مهم ارزیابی کردن ارائه خدمات بیمه گفت: کاربرانی که موفق به اخذ کارت پایان دوره می شوند منی توانند با مراجعه به اداره بیمه نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

عسگری از بیمه به عنوان موضوعی حمایتی یاد کرد و گفت: تلاش کاربران برای طی کردن دوره های آموزشی نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه های مساعد بیمه برای آنها دارد.



