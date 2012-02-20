به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاقپسند، میدیا لطف الله نسبی، محمد فرقدانی و نیما عالمیان ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان را در رقابتهای قهرمانی آسیا تشکیل میدهند. تیم بانوان ایران نیز با ندا شهسواری، سحر رهنما، مریم صامت محجوبه عمرانی و پریسا صمدی در این مسابقات شرکت میکند.
پیش از این قرار بود مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا 21 تا 27 شهریورماه در لبنان برگزار شود اما لبنانیها در فاصله یک ماه مانده تا آغاز این رقابتها با مطرح کردن مشکلات امنیتی خواستار لغو مسابقات قهرمانی آسیا در بیروت شدند و چند روز پس از آن اعلام کردند که مشکلات میزبانیشان حل شده و میتوانند در همان زمان مقرر برگزارکننده این رقابتها باشند اما کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا با این درخواست مخالفت کرد و امتیاز میزبانی لبنان را لغو کرد و آن را به ماکائو داد.
برهمین اساس بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 4 اسفندماه در ماکائو آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. این رقابتها با حضور 29 تیم در بخش مردان و 23 تیم در بخش بانوان برگزار میشود.
ایران در دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که به میزبانی "لاکنو" هند برگزار شده در رده نهم آسیا ایستاد.
مهرداد بابادیوند و سیما لیموچی مربیان تیمهای مردان و زنان ایران در بیستمین دوره رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا هستند.
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