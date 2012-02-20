به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق‌پسند، میدیا لطف الله نسبی، محمد فرقدانی و نیما عالمیان ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان را در رقابت‎های قهرمانی آسیا تشکیل می‎دهند. تیم بانوان ایران نیز با ندا شهسواری، سحر رهنما، مریم صامت محجوبه عمرانی و پریسا صمدی در این مسابقات شرکت می‏کند.

پیش از این قرار بود مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا 21 تا 27 شهریورماه در لبنان برگزار شود اما لبنانی‎ها در فاصله یک ماه مانده تا آغاز این رقابت‎ها با مطرح کردن مشکلات امنیتی خواستار لغو مسابقات قهرمانی آسیا در بیروت شدند و چند روز پس از آن اعلام کردند که مشکلات میزبانی‎شان حل شده و می‌توانند در همان زمان مقرر برگزارکننده این رقابت‎ها باشند اما کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا با این درخواست مخالفت کرد و امتیاز میزبانی لبنان را لغو کرد و آن را به ماکائو داد.

برهمین اساس بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 4 اسفندماه در ماکائو آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. این رقابت‎ها با حضور 29 تیم در بخش مردان و 23 تیم در بخش بانوان برگزار می‎شود.

ایران در دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که به میزبانی "لاکنو" هند برگزار شده در رده نهم آسیا ایستاد.

مهرداد بابادی‌وند و سیما لیموچی مربیان تیم‏های مردان و زنان ایران در بیستمین دوره رقابت‎های تنیس روی میز قهرمانی آسیا هستند.