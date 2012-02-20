شرکت بازرسی استاندارد ظرفیتهای راه اندازی استاندارد یورو 5 را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری افزود: ظرفیتهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برای اجرای آزمونهای یورو 4 قابل توجه بوده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: با اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در طول سالهای گذشته، همکاری نزدیکی با این شرکت داشته است، اما تا کنون موفق به بازدید از این شرکت نشده بودم. این مسئول گفت: طی بازدید اخیر مشخص شد که این شرکت از امکانات و تجهیزات پیشرفته ای برخوردار است و می‌تواند در زمینه راه‌اندازی خط یورو۴ عملکرد خوبی داشته باشد و این خط را به خوبی مدیریت کند. برزگری ادامه داد: همچنین این شرکت ازامکانات، توان فنی و کارشناسی لازم برای راه‌اندازی استاندارد یورو۵ هم برخوردار است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تاکنون 10 درصد از خودروهای داخلی، استاندارد یورو چهار را کسب کرده‌اند و باقی خودرو‌ها تنها تا سال آینده فرصت دارند تا این استاندارد را کسب کنند. جمعی از مسئولان سوریه از صنایع نیروگاهی مپنا بازدید کردند وزیر برق سوریه، مدیرعامل سازمان برق این کشور (PEEGT) و هیئت همراه از صنایع نیروگاهی گروه مپنا در حومه کرج بازدید کردند. این بازدید به دعوت گروه مپنا صورت گرفت و بیش از پنج ساعت به طول انجامید ضمن اینکه طی آن هیئتی به سرپرستی عماد خمیس وزیر برق سوریه از مپنا بازدید کردند. این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با گروه مپنا و توانمندی‌های مختلف گروه در حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی و همچنین خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی صورت گرفته است.

در ابتدای این مراسم که در راستای توسعه همکارهای گروه مپنا و طرف سوری ترتیب داده شده بود،‌ گزارشی درباره گروه ارائه شد و طی آن اطلاعات جامعی از دستاوردها، حوزه فعالیت شرکتهای زیرمجموعه، پروژه‌ها و ... در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در این نشست، موضوعات مختلف از جمله عملکرد مثبت گروه مپنا در سوریه از جمله احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین و نیروگاه جندر و توانمندی‌های گسترده گروه در این عرصه‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه آموزشهای توجیهی رقابت کنندگان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برگزار شد

باحضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای البرز، کارگاه آموزشهای توجیهی رقابت کنندگان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برگزار شد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز به این ترتیب با حضور در کارگاههای آموزشی، نکات ایمنی لازم را به رقابت کنندگان یادآوری کرد.

حسن عزیزی با حضور در بین رقابت کنندگان با تاکید بر رعایت اصول ایمنی و حفظ سلامت افراد، نکات ایمنی مهمی را در این زمینه به رقابت کنندگان یادآوری کرد.

وی تجهیزات کارگاهها و آمادگی و روحیه بالای عوامل اجرایی و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز را مثبت ارزیابی کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: به صورت مستقیم با کارگاهها و رقابت کنندگان در ارتباط هستیم و از نزدیک فرایند مسابقات را کنترل می کنیم.

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