شرکت بازرسی استاندارد ظرفیتهای راه اندازی استاندارد یورو 5 را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری افزود: ظرفیتهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برای اجرای آزمونهای یورو 4 قابل توجه بوده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: با اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در طول سالهای گذشته، همکاری نزدیکی با این شرکت داشته است، اما تا کنون موفق به بازدید از این شرکت نشده بودم.
این مسئول گفت: طی بازدید اخیر مشخص شد که این شرکت از امکانات و تجهیزات پیشرفته ای برخوردار است و میتواند در زمینه راهاندازی خط یورو۴ عملکرد خوبی داشته باشد و این خط را به خوبی مدیریت کند.
برزگری ادامه داد: همچنین این شرکت ازامکانات، توان فنی و کارشناسی لازم برای راهاندازی استاندارد یورو۵ هم برخوردار است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تاکنون 10 درصد از خودروهای داخلی، استاندارد یورو چهار را کسب کردهاند و باقی خودروها تنها تا سال آینده فرصت دارند تا این استاندارد را کسب کنند.
جمعی از مسئولان سوریه از صنایع نیروگاهی مپنا بازدید کردند
وزیر برق سوریه، مدیرعامل سازمان برق این کشور (PEEGT) و هیئت همراه از صنایع نیروگاهی گروه مپنا در حومه کرج بازدید کردند.
این بازدید به دعوت گروه مپنا صورت گرفت و بیش از پنج ساعت به طول انجامید ضمن اینکه طی آن هیئتی به سرپرستی عماد خمیس وزیر برق سوریه از مپنا بازدید کردند.
این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با گروه مپنا و توانمندیهای مختلف گروه در حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی و همچنین خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی صورت گرفته است.
در ابتدای این مراسم که در راستای توسعه همکارهای گروه مپنا و طرف سوری ترتیب داده شده بود، گزارشی درباره گروه ارائه شد و طی آن اطلاعات جامعی از دستاوردها، حوزه فعالیت شرکتهای زیرمجموعه، پروژهها و ... در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در این نشست، موضوعات مختلف از جمله عملکرد مثبت گروه مپنا در سوریه از جمله احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین و نیروگاه جندر و توانمندیهای گسترده گروه در این عرصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کارگاه آموزشهای توجیهی رقابت کنندگان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برگزار شد
باحضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای البرز، کارگاه آموزشهای توجیهی رقابت کنندگان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز به این ترتیب با حضور در کارگاههای آموزشی، نکات ایمنی لازم را به رقابت کنندگان یادآوری کرد.
حسن عزیزی با حضور در بین رقابت کنندگان با تاکید بر رعایت اصول ایمنی و حفظ سلامت افراد، نکات ایمنی مهمی را در این زمینه به رقابت کنندگان یادآوری کرد.
وی تجهیزات کارگاهها و آمادگی و روحیه بالای عوامل اجرایی و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز را مثبت ارزیابی کرد و این امر را بسیار مهم دانست.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: به صورت مستقیم با کارگاهها و رقابت کنندگان در ارتباط هستیم و از نزدیک فرایند مسابقات را کنترل می کنیم.
تاریخ ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه محیط زیست کرج اعلام شد
تاریخ ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه محیط زیست که در میدان استاندارد کرج مستقر است، اعلام شد.
امور آموزش دانشگاه محیط زیست، تاریخ، نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز دانشجویان پذیرفته شده در رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه را اعلام کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، بر این اساس دانشجویان رشته های آلودگی محیط زیست، بازیافت، مهندسی تکنولوژی عمران گرایش آب و فاضلاب و جنگل کاری و پارکهای جنگلی که در این دانشگاه پذیرفته شده اند طبق ساعات و تاریخهای اعلامی باید برای ثبت نام اقدام کنند.
تاریخ و ساعات اعلامی در این زمینه و سایر اطلاعات تکمیلی از جمله مدارک مورد نیاز در آدرس اینترنتی دانشگاه محیط زیست کرج قرار داده شده است.
برنامه حضور در کلاسها پس از ثبت نام در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
خلاصه آمار اداره کل آموزش و پرورش البرز چاپ شد
چاپ خلاصه آمار اداره کل آموزش و پرورش البرز انجام شد که این امر با همکاری و تعامل بخشهای مربوطه محقق شده است.
خلاصه آمار اداره کل آموزش و پرورش البرز بر اساس گزارشات بکفا – سناد و سرا و همچنین پایگاه داده های آماری و گزارشات ارسالی از مناطق و نواحی تابعه تحت عنوان "خلاصه آمار" چاپ شده است.
آمار یادشده پس از چاپ شدن در اختیار مسئولان ذیربط استان و واحدهای تابعه قرار گرفته است.
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