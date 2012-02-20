سیب زمینی روی دست کشاورزان ماند/ مسئولان تدبیری بیاندیشند

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان سیب زمینی کار استان چهار محال و بختیاری به علت نبود خریدار سیب زمینی و عدم حمایت از کشاورزان بخصوص کشاورزان سیب زمینی کار استان، در آستانه عید نوروز که باید سفره عیدی از پول فروش سیب زمینی ها برای خود بچینند بسیار نگرانند.

یکی از کشاورزان که تحصیلکرده کارشناسی کشاورزی در رشته صنایع غذایی است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت خشکسالی و تورم بالا و ... کشاورزان این استان سیب زمینی کاشته اند که در حال حاضر در این استان خرید سیب زمینی صورت نمی گیرد و سیب زمینی روی دست کشاورزان باقی مانده و موجب نگرانی کشاورزان برای پرداخت هزینه های انجام شده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون سیب زمینی کشاورزان چهار محال و بختیاری به علت عدم فروش و ماندن در دست کشاورزان در حال خراب شدن است.

وی با بیان اینکه تورم 20الی 30 درصدی در تمامی حوزه ها صورت گرفته، بیان داشت: قیمت سیب زمینی نسبت به 10سال گذشته به یک سوم رسیده است.

زندگی کشاورز در خطر از بین رفتن

وی با اشاره به اینکه 90 درصد سیب زمین استان در انبار ها مانده و خریدار ندارد، اذعان داشت: درآمد کشاورزان تنها از راه کشاورزی است و در آمد دیگری ندارد، اما در حال حاضر با کاشت سیب زمینی و ماندن سیب زمینی در دست کشاورزان و انبار شدن این محصول موجبات از بین رفتن زندگی کشاورز را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 هزار تن در این استان سیب زمینی کشت شده، یاد آور شد: از این میزان تولید سیب زمینی تنها 20 هزار تن به فروش رفته و مابقی سیب زمینی های تولیدی در انبار ها مانده است.

وی با اشاره به اینکه برای نگهداری سیب زمین در انبار برای هر کیلوی 60 تومان برای نگهداری در انبار سردخانه هزینه می شود، بیان داشت: هر یک هکتار زمینی که سیب زمین در ان کاشت شده حدود 10میلیون تومان هزینه برای کشاورز به همراه دارد و در عین حال که حاصل درامد این محصول در یک زمین یک هکتاری شاید 600 هزارتومان باشد.

وی با اشاره به اینکه هر ساله در کشور شاهد افزایش و حمایت از قشر کارمند، صنعتگر، صادر کننده و ... وجود دارد، اما هیچگونه حمایت و اجرای عدالتی را در راستای قشر کشاورز شاهد نیستیم و مگر قشر کشاورز جز این جامعه نیستند.

افزایش قیمت کود شیمایی

این کشاورز با بیان اینکه در سالهای گذشته هر کیسه کود شمیایی اوره راه به قیمت 14 هزار تومان خریداری می کردند، اذعان داشت: در سال جاری کود شیمیایی 27 هزار تومان خریداری شده است.

وی بیان داشت: مهندسین بخش کشاورزی باید برنامه ریزی را انجام دهند که کشاورزان با تولید بالا همراه نباشند و اینگونه محصول در دست کشاورز باد نکند.

یکی از کشاورزان دیگر تصریح کرد: برای پرداخت هزینه های کارگر و انبار و سردخانه و حمل و نقل، تراکتور، زمین کشاورزی و منزل خود را به فروش گذاشته است.

کشاورزی دیگری که برگه ابلاغیه دادگاه به دلیل چک برگشتی پنج میلیون تومانی در دست داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زندگی کردن بسیار سخت شده ودرآمد کشاورزان جوابگوی هزینه ها نیست و اینها همه حاکی از این است که از قشر تولید کننده هیچ گونه حمایتی صورت نمی گیرد.

یکی از کشاورزان دیگر به نمایندگی ازکشاورزان دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استان در حدود بیش از200 سیب زمینی کار دارد و ما تاکنون از ابتدای پاییز مکاتباتی با استانداری داشته ایم تاکنون جواب نگرفته ایم.

"خبرگزاری مهر آمادگی دارد پاسخ مسئولان و راهکارهای ایشان در این زمینه را به اطلاع عموم برساند".