نمايشگاه مينياتور ايران به مناسبت دهه مبارك فجر در مسكو

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، به نقل از رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران، درمراسم افتتاح اين نمايشگاه كه به همت رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو برپاشده است و جمعي از هنرمندان ،علاقمندان به هنر ايراني و ايرانيان مقيم مسكو شركت داشتند، شافعي سفير كشورمان در مسكو با تشريح ويژگي هنر اسلامي به ويژه هنر ميناتور برگزاري اين نمايشگاه را دريچه اي براي شناخت بيشترعلاقمندان به هنر ايراني در مسكو دانست و برتبادل فرهنگي ميان دوكشور ايران و روسيه براي شناخت بيشتر از فرهنگ دوكشور تاكيد كرد.

دراين مراسم خانم "آنا پوپوا" معاون كميته فرهنگي شهرداري مسكو نيز برپايي نمايشگاه ميناتور درمسكو را واقعه اي مهم در اين شهر محسوب كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين نمايشگاه مورد توجه مردم مسكو قرار گيرد.

ايماني پور، رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران درمسكو نيز طي سخناني ابراز اميد واري كرد اين نمايشگاه گامي موثر در جهت شناساندن فرهنگ غني ايران اسلامي به مردم روسيه باشد. همچنين وي از همكاري كميته فرهنگي شهرداري مسكو در جهت برگزاري اين نمايشگاه تشكر كرد.

ديگر سخنرانان اين مراسم، پروفسور مسعود فتح المبين – رييس اتحاديه بين المللي نقاشان روسيه- و پروفسور يوري چواشوف – معاون رييس دانشكده نقاشي انستيتوي دولتي آكادمي هنرهاي زيباي مسكو هر كدام طي سخناني ضمن تشكر از برگزاري اين نمايشگاه بر ادامه همكاري هاي فرهنگي دو كشور تاكيد كردند.

نمايشگاه مينياتور شامل بيش از 50 تابلو هنرمندان جوان ايراني آقايان طهماسبي و آقاميري است كه درمساحتي بيش از 800 متر مربع در سالن نوي مانژ مسكو برگزار شده است و تا 18 بهمن ادامه خواهد داشت.

هنرمندان ايراني پس از افتتاح نمايشگاه در جلسه پرسش و پاسخ شركت كردند و در آن به سوالات هنرمندان ، اساتيد و دانشجويان نقاشي حاضر در جلسه پيرامون محتوا و مفهوم مينياتور ايران پاسخ دادند.

گفتني است اين نمايشگاه، مورد توجه رسانه هاي گروهي روسيه واقع شد و شبكه هاي مختلف تلويزيوني و روزنامه هاي روسيه به تهيه گزارش از اين نمايشگاه پرداختند.

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