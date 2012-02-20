  1. استانها
  2. سمنان
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

تقوی:

کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در دامغان برگزار شد

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان از برگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی برنامه های کاربرد اینترنت ویژه دانش آموزان نخبه باشگاه فرهنگی جوان در این شهر خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای باشگاه فرهنگی جوان دامغان در کارگاه آموزش برنامه های کاربرد اینترنت شرکت داشتند، افزود: این دوره شامل آموزش اینترنت، وبلاگ نویسی و ایمیل در کانون امام خمینی(ره) دامغان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح علمی دانش آموزان  نخبه در فضای مجازی دانست و اظهار داشت: در این کارگاه تعداد 30 نفر از دانش آموزان نخبه و ممتاز شرکت داشتند.

تقوی مدت زمان این دوره را 30 ساعت عنوان کرد و گفت: دانش اندوختگان بعد از پایان دوره در آزمون  فنی و حرفه ای این شهرستان شرکت و پس از اخذ امتیاز قبولی گواهینامه فنی وحرفه ای را دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 1537995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها