کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در دامغان برگزار شد

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای باشگاه فرهنگی جوان دامغان در کارگاه آموزش برنامه های کاربرد اینترنت شرکت داشتند، افزود: این دوره شامل آموزش اینترنت، وبلاگ نویسی و ایمیل در کانون امام خمینی(ره) دامغان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح علمی دانش آموزان نخبه در فضای مجازی دانست و اظهار داشت: در این کارگاه تعداد 30 نفر از دانش آموزان نخبه و ممتاز شرکت داشتند.

تقوی مدت زمان این دوره را 30 ساعت عنوان کرد و گفت: دانش اندوختگان بعد از پایان دوره در آزمون فنی و حرفه ای این شهرستان شرکت و پس از اخذ امتیاز قبولی گواهینامه فنی وحرفه ای را دریافت خواهند کرد.