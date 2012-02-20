دهمین جشنواره ملی خوشنویسی یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عبدالحسینی در نشست شورای برنامه ریزی جشنواره خوشنویسی رضوی، زمان برگزاری این جشنواره را در دهه کرامت سال آینده اعلام کرد.

وی عنوان کرد: مصمم هستیم دهمین جشنواره خوشنویسی رضوی با شکوه تر از دوره های گذشته برگزار شود.

عبدالحسینی همچنین بر نشست منظم اعضای شورای برنامه ریزی جشنواره خوشنویسی رضوی تاکید کرد.

کارگاه فیلمنامه نویسی با عنوان "شناخت فیلم های داستانی" در یزد برگزار شد

کارگاه فیلمنامه نویسی با عنوان "شناخت فیلم های داستانی" با حضور حسن نجفی مدرس رشته فیلم سازی در سینما تک صفاییه یزد برگزار شد.

نجفی در این کارگاه گفت: فیلم کوتاه باید با دقت بالای کارگردانان همچنین حساسیت بازیگران و سایر عوامل ساخت فیلم، همراه شود.

وی با اشاره به فراهم کردن امکانات سخت افزاری برای فیلم سازان گفت: بزرگ‌ترین معضلی که فیلمسازان جوان با آن‌ روبرو هستند، عدم دسترسی به امکانات حرفه ای، حمایت و هدایت است.

نجفی ادامه داد: فقدان سالن های نمایش و فقدان فرهنگ سازی از مشکلات عرصه سینما برای فیلم سازان فیلم کوتاه است.

به اعتقاد وی، هنوز مردم عادت نکردند فیلم کوتاه را مستقل ببینند چون جایی نبوده تا این عادت به وجود بیاید.

بررسی سینمای دینی و جهان معاصر با حضور هنرمندان فیلمساز در یزد برگزار شد

نشست بررسی سینمای دینی و جهان معاصر با حضور هنرمندان فیلمساز در سالن سینما تک صفاییه یزد با سخنرانی مجید شاه حسینی فیلم ساز و مدرس این رشته برگزار شد.

شاه حسینی با اشاره به اینکه سینمای دینی را نمی توان در چند نوع فیلم خاص محدود کرد، اظهار داشت: هر نوع فیلمی از هر نوع سبکی می تواند همه نشانه های سینمای دینی را داشته باشد

این مدرس رشته فیلم سازی بیان داشت: شکل برای ساختن سینمای دینی، شناخت تکنیک های سینماست.



شاه حسینی ادامه داد: سینمای دینی، سینمایی است که در افراد، احساس دینی به وجود می‌ آورد و یا تقویت می‌ کند و یا آدمی را به سوی تعالی سوق می‌ دهد.



وی در ادامه با بیان اینکه هالیوود به عنوان اتاق فکر رهبران مخفی "سیاست و اقتصاد" جهانی عمل می‌ کند، تصریح کرد :

هالیوود در مورد جنگهایی مانند جنگ ویتنام و عراق که آمریکا در آن جنایات جنگی زیادی مرتکب شده، فیلمهای قابل توجهی تولید کرده که بیشتر آنها در راستای توجیه این جنایات ساخته شده است.



شاه حسینی معتقد است که هالیوود در حال خلق فرهنگی خاص برای تحریف حقایق است و بسیاری از فیلم سازان در غرب فیلم هایی به دروغ می‌ سازند.



وی یادآور شد: هالیوود نیز در ظاهر فیلمهای دینی می ‌سازد اما برخی از این فیلمها موهن و توهین به ادیان هستند.



این نشست در ادامه برنامه های جانبی جشنواره فیلم کوتاه بسیج با عنوان سکانس بیداری در یزد برگزار شد.