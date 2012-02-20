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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور90 در اول اسفند

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور90 در اول اسفند

فهرست اسامی پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز مرحله تکمیل ظرفیت کنکور 90 تا ساعت 12 فردا اول اسفند ماه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی پذیرفته شدگان فردا از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود و پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنان منتشر می شود و با توجه به برنامه زمانی مربوط برای ثبت نام به موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند و در نهایت 608 هزار و 753 نفر به روش متمرکز و از طریق کنکور سراسری سال 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند.

کد مطلب 1538029

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