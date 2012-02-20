اعلام نتایج تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور90 در اول اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی پذیرفته شدگان فردا از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود و پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنان منتشر می شود و با توجه به برنامه زمانی مربوط برای ثبت نام به موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند و در نهایت 608 هزار و 753 نفر به روش متمرکز و از طریق کنکور سراسری سال 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند.