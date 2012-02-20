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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۳

صدور مجوز انتشار 8 داستان درباره زنی که به اعدام محکوم شد

صدور مجوز انتشار 8 داستان درباره زنی که به اعدام محکوم شد

مجموعه داستان جدید بهاءالدین مرشدی با عنوان «مراثی یک روایت ساده»‌ توسط نشر افکار مجوز انتشار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «مراثی یک روایت ساده» سومین مجموعه داستان بهاءالدین مرشدی است که 8 داستان کوتاه از این نویسنده را در برمی‌گیرد. فضای داستان‌های این کتاب‌ با «رویای این پاریسی دیوانه» اثر دیگر وی بسیار تفاوت دارد و خوانندگان آثار مرشدی را با داستان‌های جدیدی روبرو می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این مجموعه داستان، این است که 8 داستان آن درباره شخصیت زنی به نام ماری‌یتا است که در هرکدام از داستان‌ها محکوم به اعدام شده و کشته می‌شود. عامل ارتباط داستان‌های کتاب شخصیت ماری‌یتا است و در هر داستان هم یک روایت مجزا از او ارائه می‌شود. روایتی که از ماری‌یتا در این داستان‌ها می‌شود به نوعی به هم پیوسته و غیرپیوسته است.

8 داستان «مراثی یک رویای ساده» در سال 88 نوشته شده‌اند و به نوعی داستان‌های شاعرانه‌ای تلقی می‌شوند. این کتاب حدود 3 ماه پیش از طرف نشر افکار به ارشاد ارسال شد که به تازگی موفق به کسب موجز چاپ شده است و قرار است چندی دیگر در قالب یکی از کتاب‌های مجموعه قصه نو توسط نشر افکار منتشر شود.

کد مطلب 1538053

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