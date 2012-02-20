صدور مجوز انتشار 8 داستان درباره زنی که به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «مراثی یک روایت ساده» سومین مجموعه داستان بهاءالدین مرشدی است که 8 داستان کوتاه از این نویسنده را در برمیگیرد. فضای داستانهای این کتاب با «رویای این پاریسی دیوانه» اثر دیگر وی بسیار تفاوت دارد و خوانندگان آثار مرشدی را با داستانهای جدیدی روبرو میکند.
یکی از ویژگیهای مهم این مجموعه داستان، این است که 8 داستان آن درباره شخصیت زنی به نام مارییتا است که در هرکدام از داستانها محکوم به اعدام شده و کشته میشود. عامل ارتباط داستانهای کتاب شخصیت مارییتا است و در هر داستان هم یک روایت مجزا از او ارائه میشود. روایتی که از مارییتا در این داستانها میشود به نوعی به هم پیوسته و غیرپیوسته است.
8 داستان «مراثی یک رویای ساده» در سال 88 نوشته شدهاند و به نوعی داستانهای شاعرانهای تلقی میشوند. این کتاب حدود 3 ماه پیش از طرف نشر افکار به ارشاد ارسال شد که به تازگی موفق به کسب موجز چاپ شده است و قرار است چندی دیگر در قالب یکی از کتابهای مجموعه قصه نو توسط نشر افکار منتشر شود.
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