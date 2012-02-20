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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

آیت الله شاهچراغی تاکید کرد:

لزوم رعایت اخلاق در انتخابات/هواداران نامزدها کاسه داغ تر از آش نشوند

لزوم رعایت اخلاق در انتخابات/هواداران نامزدها کاسه داغ تر از آش نشوند

سمنان-خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در تمام مراحل انتخابات گفت: هراندازه که افراد به مباحث تربیتی توجه داشته باشند در حفظ اخلاق انتخاباتی نیز دقت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی یکشنبه در دیداربا علما و ائمه جمعه استان سمنان که در محل دفتر امام جمعه سمنان برگزار شد افزود: از مهمترین ویژگی های یک نماینده خوب، دین مداری، صداقت، مردم دوستی، خداترسی و عدالت محوری است و مردم در انتخاب نماینده خود باید یه این موارد توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه، بیشترین بداخلاقی ها در تبلیغات انتخاباتی رخ می دهد اظهار داشت: هواداران نامزدها در این عرصه کاسه داغ تر از آش نشوند.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر حرمت ها در تبلیغات حفظ شود انتخاباتی سالم و خداپسندانه خواهیم داشت و وظیفه همه است قانون گرا و قانون پذیر باشیم.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه نباید از قانون تخطی کرد، گفت: قانون خط قرمز است.

وی حفظ وحدت لازمه حفظ نظام دانست و خاطر نشان کرد: نباید به خاطر کسب رای بیشتر وحدت را زیر سوال ببریم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه در موسم انتخابات بداخلاقی در کشور بیشتر می شود گفت: نباید با شب نامه و یا روزنامه حرمت دیگران را از بین ببرم و آبروریزی کنیم.

آیت الله شاهچراغی در پایان، رسالت اصلی ائمه جمعه را دعوت از مردم برای پرشکوه برگزار شدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

کد مطلب 1538063

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