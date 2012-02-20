برگزاری کارگاه توجیهی آزمون های مشاوره ای/معامله بیش از 3/2 میلیون سهم در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی توجیهی آزمون های مشاوره ای با عنوانهای "آزمون رغبت سنج استرانگ شغلی"، "آزمون تشخیص استعداد" و "آزمون سلامت روانی و رفتاری" برای مشاوران مدارس استان سمنان برگزار شد.

این کارگاه توسط گروه مشاوره آموزش و پرورش این استان و در پنج نشست به اجرا در آمد.

همچنین دو آزمون "رغبت سنج استرانگ شغلی" و "تشخیص استعداد" در سطح استان سمنان برگزار شد که در هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد و نتایج آن در فرم هدایت تحصیلی دانش آموزان درج می شود.

این آزمون نیز اسفند ماه برای دانش آموزان سال اول متوسطه برگزار می شود.

قرائت خانه های نوروزی در ایام تعطیلات عید فعال است



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از فعالیت تعدادی از مدارس دوره متوسطه در ایام تعطیلات نوروزی به عنوان قرائت خانه خبر داد.

حسین فولادیان افزود: برای بهره مندی دانش آموزان کنکوری از خدمات آموزشی و مشاوره ای مدارس در مراکز شهرستان ها یک پایگاه دخترانه و پسرانه به تفکیک از سوم لغایت دوازدهم فروردین ماه در این استان فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: تشکیل کلاس های تست زنی، شیوه های مطالعه، ارائه مشاوره کنکوری و استفاده از کتابخانه و سایت کامپیوتر از برنامه های قرائت خانه های نوروزی برای دانش آموزان است.

یک سمنانی به مرحله دوم اردوی تیم ملی بیسبال راه یافت



مرحله اول تمرینات آمادگی تیم ملی بیسبال ایران برای حضور در رقابتهای غرب آسیا، در زمین شماره چهار آزادی تهران برگزار شد.

نام "حسین عابدینی" ورزشکار استان سمنان نیز در بین ملی پوشانی که به دور بعدی در این اردو راه یافتند به چشم می خورد.

این اردو با حضور 42 ملی پوش برگزار شد که در پایان هیجده بازیکن به مرحله بعدی راه یافتند.

مرحله دوم این اردو از هجدهم لغایت بیست و سوم اسفند ماه برگزار می شود تا چهره نفرات اعزامی به مسابقات غرب آسیا مشخص شود.

بیش از 3/2 میلیون سهم در بورس سمنان معامله شد



در معاملات امروز بورس سمنان دو میلیون و314 هزار و 882 سهم به ارزش بیش از شش میلیارد ریال داد و ستد شد.

گزارش بورس منطقه سمنان حاکی از آن است که از این تعداد 751 هزار و 528 سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و 538 میلیون ریال خریداری و یک میلیون و 563 هزار و 355 سهم به ارزش بیش از چهار میلیارد و 848 میلیون ریال به فروش رسید.

نمایشگاه نقاشی شهر امروز، خانه های دیروز افتتاح شد



این نمایشگاه با هدف توجه به بافت قدیم، جذب و مشارکت شهروندان در رفع آسیب های مربوطه برپا شده است.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در این خصوص گفت: این حرکت فرهنگی توسط سازمان عمران و مسکن سازان استان سمنان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان و با اعلام فراخوان نقاشی در 15 مراکز کانون پرورش نسبت به نوسازی بافت قدیم انجام شده است.

مهدی غلامی افزود: در این جشنواره بیش از 400 اثر در دبیرخانه جشنواره مورد داوری قرار گرفت که 350 اثر به مرحله نمایشگاهی، 26 اثر قابل تقدیر و سه اثر به عنوان آثار نمونه معرفی شدند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در کانون پرورش فکری کودکان جنب پارک ملت سمنان دایر است و شهروندان می توانند از آن بازدید نمایند.

مرکز خدمات برق شهر درجزین سمنان افتتاح شد



مرکز خدمات برق شهر درجزین در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و مسئولان درجزین افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در این مراسم گفت: با راه اندازی این دفتر، سرعت ارائه خدمات و سرویس دهی به مردم افزایش می یابد.

سیدمحمد موسوی زاده همچنین به جلب مشارکت بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: شرکتهای توزیع برق درصدد اجرایی کردن برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی هستند.

با راه اندازی این مرکز، از این پس متقاضیان و مشترکین برق درجزین می توانند خدمات مورد نیاز را از این مرکز خدماتی دریافت نمایند.