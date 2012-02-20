سرمایه 50 میلیارد تومانی برای حمایت از بخش کشاورزی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای تقویت کارایی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان با اشاره به اینکه پشتیبانی از تولیدکنندگان با صندوق توانمند امکان پذیر است، افزود: چنین صندوقی می تواند در مواقع ضروری در تامین نقدینگی به سهولت ایفای نقش کند.

وی طراحی نرم افزار لازم در صندوق را در جهت به روز رسانی فعالیت های آن ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه تسهیلات از طریق صندوق به سهولت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد باید برگشت سرمایه هم به موقع انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر بهره برداری بیشتر از خدمات صندوق برای بهره برداران تاکید کرد.

ضرورت بازنگری در ساختار صندوق به ویژه در برگشت وجوهات، مباحث نظارتی بر صندوق، بهره مندی تمام بهره برداران، تزریق بودجه های تکلیفی به صندوق، ترغیب تشکلهای غیر عضو برای عضویت، ارائه راهکار جهت کمک به موارد ضروری از جمله موارد مورد بحث این جلسه بود.

رضا محسنی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این جلسه به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان معرفی و از نماینده سابق شرکت که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، تقدیر شد.