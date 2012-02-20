منیژه محامدی که قرار بود بعد از اجرای نمایش "مقبره سنگی" در جشنواره تئاتر فجر اجرای عمومی این نمایش را آغاز در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل عمل نکردن مرکز هنرهای نمایشی به تعهداتش از اجرای این نمایش انصراف دادم و به دلیل مشکلاتی که برای نمایش به وجود آوردند من و گروهم هیچ کدام انگیزه لازم برای اجرای نمایش را نداریم.

وی ادامه داد: این نمایش درباره انرژی اتمی بود اما متاسفانه با ممیزی‌هایی که به نمایش وارد کردند متن نمایشنامه چیز دیگری از کار درآمده است. با اصلاحاتی که به نمایش خورده "مقبره سنگی" تبدیل به نمایشی درباره کود شیمیایی شده است. با این وضعیت ترجیح می دهم نمایش را روی صحنه نبرم.

کارگردان "چشم اندازی از پل" توضیح داد: همچنین به من اعلام کردند که به جای 90 میلیون تنها 30 میلیون کمک هزینه به نمایش تعلق می گیرد و بقیه مبلغ را باید از فروش گیشه تامین کنم. بنابراین ترجیح دادم تنها دو اجرا در جشنواره داشته باشم چون شورای حمایت از متون نمایشی به پیشنهاد اولیه خود برای پرداخت مبلغ مورد نظر عمل نکرده است.

نمایشنامه "مقبره سنگی" نوشته‌ ولادمیر گواریوف نویسنده وخبرنگار روسی است که بیشتر در حوزه علمی کار می‌کرده است وی در کنارفعالیت‌های خبری، چهار نمایشنامه هم نوشته است. نمایشنامه "مقبره سنگی" درباره انرژی اتمی و اهمیت این علم است و نشان می‌دهد یک سهل‌انگاری کوچک در این علم چگونه باعث انفجارهای بزرگ و نابودی هزاران انسان می‌شود.

در این نمایش بازیگرانی چون محمد اسکندری، مهوش افشارپناه، ارژنگ امیرفضلی، فرزانه نشاط‌خواه، مجید جعفری، فرناز رهنما، نادر نادرپور، سام کبودوند، محمد نادری، داریوش برزگر و نسترن پیکانو به ایفای نقش می‌پرداختند.