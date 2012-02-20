ناصر گلباز نسخهشناس و فهرستنگار در گفتگو با خبرنگار مهر، از نگارش مچموعه فهرست «نسخههای خطی علوم و فنون» به سفارش مرکز پژوهشی میراث مکتوب خبر داد و گفت: تاکنون نسخههای خطی علوم و فنون بدین شکل و به شیوه موضوعی فهرست نشدهاند.
وی افزود: در فاز نخست این طرح قرار بر این بود که تنها نسخههای خطی فارسی که در داخل کشور وجود دارند فهرست شوند، اما چون حجم کار اندک شده بود و از طرفی دیگر محققان ایرانی در دسترسی به فهرستهای خارجی دچار مضیقه هستند، امکان دارد که نسخههای خطی خارجی نیز به این مجموعه اضافه شوند و کار در یک قالب کلی، نسخههای فارسی و عربی را در حوزه علوم و فنون معرفی کند.
گلباز تصریح کرد: در این فهرست تمامی نسخههای خطی بر جای مانده از گذشته که به نوعی علوم و فنون را معرفی میکنند، به شیوه موضوعی معرفی میشود. با توجه به اینکه دیگر در جهان فهرستنویسی عمومی رایج نیست و فهرستنویسی به سمت تخصصی گرایش پیدا کرده است، در این اثر تلاش دارم تا اصلاحات لازمه به دقت انجام شود و اثر به تفکیک موضوعی اطلاعات کتابشناختی و نسخهشناسی ارائه شود.
این نسخهشناس همچنین با اشاره به روش مورد استفاده در این فهرست گفت: در اطلاعات ارائه شده نخست درباره اثر، نویسنده، سال کتابت و... مقدمهای آورده شده است سپس اطلاعات نسخهشناسی شرح داده میشود و در ادامه نیز نسخههای خطی مرتبط با آن و تألیفات خطی که به کتاب اشاره داشتهاند نیز بیان میشوند.
گلباز افزود: در بخش نسخههای خارجی نیز تلاش کردیم تا سهولت استفاده بیشتری فراهم کنیم، بنابراین به ترجمه فهرستهای خارجی نیز پرداختم تا محققان بتوانند از این فهرستها نیز در این اثر استفاده کنند.
وی گفت: نگارش بخش نسخههای خطی ایران اکنون رو به انتهاست اما فهرست نسخههای خطی خارجی باقی مانده که به زودی پس از نگارش و ویرایشهای اولیه برای انتشار به میراث مکتوب سپرده میشود.
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