سیما لیموچی در گفتگو با خبرنگار مهر از روند اجرای برنامه‎های آماده‏سازی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان ابراز رضایت کرد و اظهارداشت: ملی‎پوشان تا زمانی که در اختیار تیم ملی بودند روند تمرینی خوبی داشتند و به خصوص از نظر بدنسازی برنامه‌های خود را منظم پیگیری کردند.

وی با بیان اینکه رقابت با قدرت‎های آسیا انگیزه خوبی را در میان بانوان پینگ‎پنگ‏باز ایجاد کرده است، تصریح کرد: مسیری که در حال حاضر تیم ملی بانوان در آن قرار دارد مانند جاده‎ای است که در بعضی قسمت‎ها هموار است و راحت می‎توان آن را طی کرد اما برای گذر از آن در بعضی بخش‎ها هم مشکل پیدا می‎کنیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان به مسابقات تور جهانی کویت اشاره کرد و یادآور شد: حضور در این رقابت‎ها باعث شد بازیکنان ما نسبت به نقاط ضعف خود در رابطه با بازیکنان آسیایی شناخت بیشتری پیدا کنند. چون در مجموع امکان بازی با آسیایی‌ها به خصوص نژادهای زرد مانند چین، ژاپن، چین‎تایپه، کره‎جنوبی هنگ‎کنگ خیلی برای ما فراهم نیست.

لیموچی ادامه داد: این تیم‌ها جزو برترین‌هایی هستند که در دسته یک دنیا بازی می‌کنند. در مسابقات جهانی که اصلا با آنها روبه‌رو نمی‌شویم چون ایران در دسته سه جهان قرار دارد. در سایر رویدادها و تورهایی که در سطح جهانی برگزار می‌شود هم امکان رقابت با بازیکنان این کشورها خیلی فراهم نمی‌شود چون یا نیستند یا اینکه قرعه بازیکنان ایران با آنها نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه پیش از این مسئولان تنیس روی میز به این فکر می‌کردند که در بخش بانوان هزینه نکنند، گفت: اما الان مسئله‌ای که به آن فکر می‎شود این است که به برد و باخت اهمیت ندهیم. بنابراین در مسابقات قهرمانی آسیا هم نتیجه گیری اولویت اول نیست و اصلا به آن توجه زیادی نمی‎شود. مهم آن است که بازیکنان خوب بازی کنند و روی جنبه‌های دیگری از نقاط ضعف خود نسبت به آسیایی‎ها آگاهی پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: حالا که به بخش بانوان توجه می‎شود و برای آن هزینه و انرژی صرف می‎شود باید صبر کرد تا پس از سال‌ها حضور در میادین مختلف به نتیجه رسید و انتظار برد و مقام داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز بانوان همراه با مردان سه شنبه به منظور حضور در بیستمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم ماکائو می‎شود. این مسابقات 4 اسفندماه آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه دارد.