سیما لیموچی در گفتگو با خبرنگار مهر از روند اجرای برنامههای آمادهسازی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان ابراز رضایت کرد و اظهارداشت: ملیپوشان تا زمانی که در اختیار تیم ملی بودند روند تمرینی خوبی داشتند و به خصوص از نظر بدنسازی برنامههای خود را منظم پیگیری کردند.
وی با بیان اینکه رقابت با قدرتهای آسیا انگیزه خوبی را در میان بانوان پینگپنگباز ایجاد کرده است، تصریح کرد: مسیری که در حال حاضر تیم ملی بانوان در آن قرار دارد مانند جادهای است که در بعضی قسمتها هموار است و راحت میتوان آن را طی کرد اما برای گذر از آن در بعضی بخشها هم مشکل پیدا میکنیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان به مسابقات تور جهانی کویت اشاره کرد و یادآور شد: حضور در این رقابتها باعث شد بازیکنان ما نسبت به نقاط ضعف خود در رابطه با بازیکنان آسیایی شناخت بیشتری پیدا کنند. چون در مجموع امکان بازی با آسیاییها به خصوص نژادهای زرد مانند چین، ژاپن، چینتایپه، کرهجنوبی هنگکنگ خیلی برای ما فراهم نیست.
لیموچی ادامه داد: این تیمها جزو برترینهایی هستند که در دسته یک دنیا بازی میکنند. در مسابقات جهانی که اصلا با آنها روبهرو نمیشویم چون ایران در دسته سه جهان قرار دارد. در سایر رویدادها و تورهایی که در سطح جهانی برگزار میشود هم امکان رقابت با بازیکنان این کشورها خیلی فراهم نمیشود چون یا نیستند یا اینکه قرعه بازیکنان ایران با آنها نمیافتد.
وی با بیان اینکه پیش از این مسئولان تنیس روی میز به این فکر میکردند که در بخش بانوان هزینه نکنند، گفت: اما الان مسئلهای که به آن فکر میشود این است که به برد و باخت اهمیت ندهیم. بنابراین در مسابقات قهرمانی آسیا هم نتیجه گیری اولویت اول نیست و اصلا به آن توجه زیادی نمیشود. مهم آن است که بازیکنان خوب بازی کنند و روی جنبههای دیگری از نقاط ضعف خود نسبت به آسیاییها آگاهی پیدا کنند.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: حالا که به بخش بانوان توجه میشود و برای آن هزینه و انرژی صرف میشود باید صبر کرد تا پس از سالها حضور در میادین مختلف به نتیجه رسید و انتظار برد و مقام داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز بانوان همراه با مردان سه شنبه به منظور حضور در بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا عازم ماکائو میشود. این مسابقات 4 اسفندماه آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه دارد.
نظر شما