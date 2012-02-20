مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت بنزین، گازوئیل، نفتکوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزایش خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به عبارت دیگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بخشی از یارانه حاملهای انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند، کم میشود.
وی تصریح کرد: این افزایش قیمت در شرایطی رخ میدهد که اگر عددی به عنوان متوسط قیمت یکی از حاملهای انرژی مذکور تعیین شود، به این معنا نیست که تمامی تولیدکنندگان باید همان قیمت را باید پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرایط تولید، هر واحد تولیدی، نوعی از تعدیل قیمت را تجربه خواهد کرد.
غضنفری گفت: هم اکنون با سازمان هدفمندی یارانهها و ستاد طرح تحول اقتصادی در حال مذاکره هستیم تا بتوان، نرخهای ترجیحی را برای بخش تولید و صنعت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تعیین کرد.
سید شمس الدین حسینی وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز روز یکشنبه هفته جاری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان امسال خبر داده و گفته بود: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم ، یارانه نقدی افزایش یافته به حساب مردم واریز خواهد شد.
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