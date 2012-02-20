افسانه پاکرو بازیگر سینما و تلویزیون درباره تازهترین فعالیتهای خود به خبرنگار مهر گفت: همزمان با آغاز بازیگری ساخت فیلم کوتاه را هم آغاز کردهام. البته به قصد شرکت در جشنواره، فیلم نمیسازم و بیشتر برای خودم این کار را میکنم. در واقع در این مدت سعی داشتم با فیلمسازی آشنا و خود را به مرحلهای برسانم که برای ساخت فیلم بلند آماده شوم.
وی افزود: تا به حال نیز کارهایم را برای جشنوارهای نفرستادهام. حتی برای ساخت فیلم با وجود پیشنهادی که به من ارائه شد دست نگه داشتم. اما به احتمال زیاد سال آینده نخستین فیلم بلند خود را خواهم ساخت.
این بازیگر درباره فعالیتهای اخیر خود اظهار کرد: تا آبان ماه درگیر بازی در مجموعه تلویزیونی "تکیه بر باد" بودم که زمان پخش آن مشخص نیست. تلهفیلم "خط آفتاب" را هم داشتم که قصه متفاوتی از زندگی دختری به نام نسیم را طی سه مقطع روایت میکرد و زندگی او در هفت، 17 و 24 سالگی نشان میداد. نسیم با بازی من به بیماری ام اس دچار شده بود.
پاکرو که علاوهبر ایفای نقش نسیم، به عنوان دستیار کارگردان و دستیار تدوین در این تلهفیلم حضور داشته، در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر در کار تازهای بازی نمیکنم. چرا که فیلمنامههای پیشنهاد شده را دوست نداشتم. تا به حال با سختگیری جلو آمدهام و هر چه میگذرد سختگیرتر میشوم. ترجیح میدهم گزیده کاری کنم و در ذهن مردم بمانم.
افسانه پاکرو فیلم سینمایی "چشم" به کارگردانی جمیل رستمی را به تازگی روی پرده سینماها داشت و"ساعت شلوغی" را نیز این روزها در اکران دارد و آثاری چون "تکیه بر باد"، "مصادره" و... نیز در آینده از او پخش خواهد شد.
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