کشف 7 تن تخم مرغ فاسد در کرمان/ نظارت بر عرضه تخم مرغ تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زیدآبادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی دو مورد بازرسی هفت تن تخم مرغ فاسد در کرمان و بم کشف شد.

زیدآبادی ادامه داد: تخم مرغ های مذکور در شرایط غیر بهداشتی و در یک زیر زمین بسته بندی می شدند.

وی با اشاره به تلاش دامپزشکی استان کرمان برای جلوگیری از عرضه محصولات دامی غیر مجاز گفت: در این راستا طرح سامان دهی عرضه تخم مرغ از 15 فرودین ماه سال آینده در استان کرمان اجرا خواهد شد.

این مسئول بر لزوم عدم خرید تخم مرغ فله ای توسط شهروندان تاکید کرد و گفت: یکی از اهداف اجرای این طرح جلوگیری از بسته بندی غیر مجاز تخم مرغ در سطح استان کرمان است.

وی ادامه داد: ارتقاء سطح بهداشت در تولید، نگهداری و عرضه تخم مرغ، جلوگیری از عرضه تخم‌مرغ‌های بدون نشان شکسته و کثیف در بازار از دیگر اهداف اجرای طرح ساماندهی عرضه تخم مرغ است.

زیدآبادی با اشاره به نقش دامپزشکی در تامین سلامت جامعه یادآور شد: چهار هزار مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در استان کرمان فعالیت می کنند.

این مسئول از مردم خواست از خرید تخم مرغ های بدون هویت، شکسته و کثیف و بدون تاریخ تولید و انقضاء خودداری کنند.